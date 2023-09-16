Энрике о зависимости «ПСЖ» от голов Мбаппе: «Совершенно не беспокоит. Голы – в его ДНК, но в моей команде забить может любой»

Луиса Энрике не беспокоит зависимость «ПСЖ» от голов Килиана Мбаппе.

– Вас не беспокоит то, что команда так зависит от ?

– Совершенно не беспокоит. В моей команде забить может любой игрок атаки. Мбаппе всегда будет забивать, потому что голы заложены в его ДНК. Но другие игроки тоже будут это делать, – сказал главный тренер «ПСЖ».

В Лиге 1 команда забила 10 голов за четыре матча. 7 из них – на счету Мбаппе.

Во вторник, 19 сентября, « » проведет домашний матч против «Боруссии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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