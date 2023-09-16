Энрике о зависимости «ПСЖ» от голов Мбаппе: «Совершенно не беспокоит. Голы – в его ДНК, но в моей команде забить может любой»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луиса Энрике не беспокоит зависимость «ПСЖ» от голов Килиана Мбаппе.

– Вас не беспокоит то, что команда так зависит от Мбаппе?

– Совершенно не беспокоит. В моей команде забить может любой игрок атаки. Мбаппе всегда будет забивать, потому что голы заложены в его ДНК. Но другие игроки тоже будут это делать, – сказал главный тренер «ПСЖ».

В Лиге 1 команда забила 10 голов за четыре матча. 7 из них – на счету Мбаппе.

Во вторник, 19 сентября, «ПСЖ» проведет домашний матч против «Боруссии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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21 комментарий

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lazna
В твоей команде никто длинную передачу отдать не может
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Усатый КозлоБык ©
Песнопения всех физруков одинаковы
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Имя Фамилия
Оставь Неймара с Верратти, сейчас играла бы вся команда, а Рамуш, Коло-Муани и Дембеле не сидели бы с нулём голов. Потому что эти двое пашут в обороне и играют на партнёров, к тому же могут исполнить длинную передачу и любой стандарт на высшем уровне. С ними был бы идеально сбалансированный состав. Сразу было ясно, что именно от Неймара зависит то, насколько быстро Рамуш начнёт забивать за Париж, в то время как Витинья сильно зависим от Верратти, и именно благодаря Марко раскрывались основные козыри Витиньи в штрафной соперника. Вместо этого имеем театр одного игрока, пока остальные раскрываются лишь на 50%.
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Ностальгическое Дерьмо
Забить болт на футбол может любой у них
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igls54
Судя по всему, пойдет Луис скоро на выход
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S. A.
Так почему ж не забивает?)
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korysh
забить может каждый, но у Энрике главное не это, в количество перекатываний мяча
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Виталий Ан
В моей команде может забить любой! Буква В лишняя.
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Мукунку хороший
Днк..днк.. где то я это уже слышал)
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Александр Колосов
У этого тренера даже Мората забивал
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Я Гражданин Мира
Ответ che kaif
Витинья. Маркиньос. Хакими. Люка. Это все мастера дальних передач. Вы видимо не смотрели матчи ПСЖ.
Они защищаться нормально не умеет.
Наверно вы смотрите другую команду.
Это команда не на что не способен. Скоро видно будет в лиге чемпионов
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che kaif
Ответ Moscwow
Их никто не смотрит
Но все обсуждают
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