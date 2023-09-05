«ПСЖ» надеется продлить Мбаппе и считает, что успех в ЛЧ и усиление состава могут убедить его остаться
«ПСЖ» надеется продлить контракт с Килианом Мбаппе.
Ранее стало известно, что футболист парижского клуба отказался от части бонусов, полагающихся ему по контракту, но не намерен продлевать соглашение.
Как сообщает L’Equipe, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не отчаивается и все еще надеется продлить контракт с Мбаппе. Считается, что подписание ряда игроков, с которыми Килиан знаком (Люка Эрнандес, Усман Дембеле и Рандаль Коло-Муани), а также качественное и количественное укрепление состава окажут положительное влияние на будущие переговоры.
Кроме того, руководство парижан рассчитывает, что улучшенный состав под руководством Луиса Энрике сможет успешно выступить в Лиге чемпионов, что тоже может повлиять на решение Мбаппе о продлении контракта.
Действующее соглашение Килиана и «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.
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