«ПСЖ» надеется продлить Мбаппе и считает, что успех в ЛЧ и усиление состава могут убедить его остаться

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Люка Эрнандес Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» надеется продлить контракт с Килианом Мбаппе.

Ранее стало известно, что футболист парижского клуба отказался от части бонусов, полагающихся ему по контракту, но не намерен продлевать соглашение.

Как сообщает L’Equipe, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не отчаивается и все еще надеется продлить контракт с Мбаппе. Считается, что подписание ряда игроков, с которыми Килиан знаком (Люка Эрнандес, Усман Дембеле и Рандаль Коло-Муани), а также качественное и количественное укрепление состава окажут положительное влияние на будущие переговоры.

Кроме того, руководство парижан рассчитывает, что улучшенный состав под руководством Луиса Энрике сможет успешно выступить в Лиге чемпионов, что тоже может повлиять на решение Мбаппе о продлении контракта.

Действующее соглашение Килиана и «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

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42 комментария

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Ебздрогыч
Успех в ЛЧ? Они группу свою видели? Им бы в Лигу Европы выбраться
+52
-8
+44
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Утя Ваткин
Эта музыка будет вечной
Если шейх заменит батарейки.
+17
-1
+16
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JENNINGS
Успех в ЛЧ - это проход дальше 1/8 финала?
+15
-4
+11
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Артём Назмутдинов
Ответ alexmixer9
Мне кажется он поймёт что лучше 14 ушастых, чем позоры в 1/8
он в реале 14 лч возьмет?
+6
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Адепт Суперлиги
Ответ ОттоДракула
Я видел состав. Худший в псж за последние лет 10.
Ахахахахахха
То есть дисбалансное Г, которое несколько лет уже преследует их по причине перенасыщения звёзд с огромным эго, это лучше, чем сбалансированный, омоложенный, но при этом очень перспективный состав из топ-игроков?)
+6
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ОттоДракула
Ответ Адепт Суперлиги
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Я видел состав. Худший в псж за последние лет 10.
+7
-3
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Dr. J 24
Ответ Ебздрогыч
Успех в ЛЧ? Они группу свою видели? Им бы в Лигу Европы выбраться
легко пройдут группу
+2
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Утя Ваткин
Эта музыка будет вечной Если шейх заменит батарейки.
зачем , зачем ты этот сделал ... я только отошёл от этой песни 3 дня пел ее... думал все и снова ...ляяяяя
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alexmixer9
Ответ Человек1991
Мбаппе подумает и поймёт, что конечно лучше играть с Дембеле, КолоМуани , Барколя , Рамушем чем не уживаться слева в атаке с Винни Пухом, непонятной позицией Родриго, и девяткой Хоселу . ))
Мне кажется он поймёт что лучше 14 ушастых, чем позоры в 1/8
+6
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aleksandrsemizorov
Ахахахахахахахахах
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dedpihto59
🏆лиги Европы максимум с Луисом Энрике на большее могут не расчитывать🤷‍♀️‼️
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Tristan...
Ещё год назад под такой новостью собирались комнатные иксперты и с пеной у рта твердили, что «нефтемешки без истории (МС и ПСЖ) никогда не выиграют ЛЧ!!!»... Прошёл год, и у одного из них уже есть ЛЧ, и не просто ЛЧ, а золотой требл... Конечно, маловероятно, что ПСЖ выиграют ЛЧ в этом сезоне, но чем чёрт не шутит? При хорошей игре и удачном стечении обстоятельств всё возможно...
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Растиньяк
Бесконечные унижения псж перед Мбаппе
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DoDidDone
Омолодили линию атаки и немного укрепили оборону, но полузащита - самое слабое звено на уровне команд из Лиги Европы - как была так и осталась.
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Артём Амирджанян
Зенит покупает?
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SWS
Если про отказ от бонусов правда, то это шейх не сможет убедить Мбабло
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Адепт Суперлиги
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
В прошлом году, состав ПСЖ был сильнее, с Месси и Неймаром. А еще, у ПСЖ был сильный состав во времена Ибрагимовича. Но, результата не было. А значит, сейчас, когда самый слабый ПСЖ за последние года, конечно один из главных фаворитов, ага. Если с теми составами они ничего не выигрывали, то с Коло-Муани, Дембеле и Рамушами о каких-то победах в лч вообще смешно говорить. За место Месси и Неймара, а в более давнем прошлом, Кавани, Ди Марии и Ибрагимовича, теперь Дембеле, Рамуш, Коло-Муани и Асенсио. За место Вератти и Матюиди, теперь Заир Эмери 16 летний, Витинья, Фабиан Руис и тд. Тебе самому от такого состава не смешно? Посмотри кто у ПСЖ в матчах играет, особенно в полузащите. Знатно посмеёшься.
Не был состав с Месси и Неймаром сильнее. Хотя бы потому, что каждому Роналду нужен свой Бензема, а каждому Месси - Суарес. Нужен тот, кто будет черновую работу делать, а этим ни Месси, ни Неймар, ни Мбаппе (который рановато относит себя в когорту сильнейших в истории) не занимались. Сейчас у них состав вокруг Мбаппе, и, по крайней мере в этом сезоне, они стали сильнее.
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Илья Ворошилов
Ответ Адепт Суперлиги
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И так каждый год. В итоге вылет в 1/8😂
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Максон121
Ответ JENNINGS
Успех в ЛЧ - это проход дальше 1/8 финала?
В данном случае выход из группы
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Парень со двора Шмурнова
Одно и то же изо дня в день🙄
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Геннадий Тимченко
Ответ alexmixer9
Мне кажется он поймёт что лучше 14 ушастых, чем позоры в 1/8
поскольку нет двух главных пофигистов в составе, то в 1/4 ЛЧ команда попадёт по любому
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Tristan...
Ответ UnforgivenX2
как можно сравнивать Сити и ПСЖ :)
Я их не сравнивал...
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