«ПСЖ» надеется продлить Мбаппе и считает, что успех в ЛЧ и усиление состава могут убедить его остаться

«ПСЖ» надеется продлить контракт с Килианом Мбаппе.

Ранее стало известно, что футболист парижского клуба отказался от части бонусов, полагающихся ему по контракту, но не намерен продлевать соглашение.

Как сообщает L’Equipe, президент «ПСЖ» не отчаивается и все еще надеется продлить контракт с Мбаппе. Считается, что подписание ряда игроков, с которыми Килиан знаком ( , и Рандаль Коло-Муани), а также качественное и количественное укрепление состава окажут положительное влияние на будущие переговоры.

Кроме того, руководство парижан рассчитывает, что улучшенный состав под руководством Луиса Энрике сможет успешно выступить в , что тоже может повлиять на решение Мбаппе о продлении контракта.

Действующее соглашение и «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

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