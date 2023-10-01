Йозуа Киммих: «Бавария» пропускает глупые голы. У нас есть проблемы в матчах с топ-командами»

Йозуа Киммих считает, что у «Баварии» есть проблемы в матчах с топ-командами.

Вчера клуб из Мюнхена сыграл вничью с « » (2:2) в 6-м туре Бунддеслиги, пропустив на 20-й и 26-й минутах.

«Мы пропускаем просто глупые голы. Сейчас у нас есть проблемы в матчах с топ-командами.

Мы не добились своего в игре с « » (2:2) и сейчас снова не сумели этого сделать. Также у нас был беспорядок в игре с «МЮ».

У нас проблемы с тем, чтобы сохранять стабильность на протяжении всех 90 минут в матчах против топ-клубов», – сказал полузащитник «Баварии».

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