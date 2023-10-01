Йозуа Киммих: «Бавария» пропускает глупые голы. У нас есть проблемы в матчах с топ-командами»
Йозуа Киммих считает, что у «Баварии» есть проблемы в матчах с топ-командами.
Вчера клуб из Мюнхена сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2) в 6-м туре Бунддеслиги, пропустив на 20-й и 26-й минутах.
«Мы пропускаем просто глупые голы. Сейчас у нас есть проблемы в матчах с топ-командами.
Мы не добились своего в игре с «Байером» (2:2) и сейчас снова не сумели этого сделать. Также у нас был беспорядок в игре с «МЮ».
У нас проблемы с тем, чтобы сохранять стабильность на протяжении всех 90 минут в матчах против топ-клубов», – сказал полузащитник «Баварии».
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С ним бы зарешали..