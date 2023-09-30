Тухель о 2:2 с «Лейпцигом»: «Бавария» слишком небрежно играла индивидуально в эпизодах с пропущенными. 1-й гол мы забили сами себе, по сути»

Теги Бавария бундеслига Германия Свен Ульрайх Томас Тухель РБ Лейпциг Дайо Упамекано Ким Мин Чжэ Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «РБ Лейпциг».

Матч 6-го тура Бундеслиги закончился ничьей со счетом 2:2. Мюнхенцы пропустили 2 гола в первом тайме и отыгрались во втором. 

«Менталитет, дух, скорость игры – после перерыва все стало намного лучше. Вот почему мы заслужили камбэк. Мы очень хорошо начали и имели очень хороший момент, а затем допускали ошибки и были слишком статичны. Возможно [проблема] была в плане на игру. Я беру на себя ответственность, без проблем.

В индивидуальном плане мы играли слишком небрежно в эпизодах с пропущенными голами. Что касается Поульсена, я понятия не имею, почему Ким отказался отбирать мяч. Упамекано открыл пространство для Опенда. Мы, по сути, забили сами себе. В эпизоде со втором голом даже не должно было быть углового, а Ульрайх недооценил ситуацию. Он сыграл хорошо. Каждый вратарь иногда допускает ошибки, такое бывает. 

Сегодня [разговор в раздевалке] был немного более эмоциональным. Обычно он не такой. Но сегодня стояли вопросы гордости, реакции и характера. Мы уже дважды подряд проиграли «Лейпцигу», и нам нужно было отреагировать», – сказал Тухель в эфире Sky. 

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5 комментариев

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ПавелАвер
надеюсь скоро увижу вновь Флика у руля Баварии. И чем раньше это случится, тем лучше будет для Баварии
+3
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kaka10
Есть ощущение, что Бавария не является априори фаворитом, какой мы привыкли её считать

Даже больше верил в очередную победу Лейпцига
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Михо
Сначала взял ответственность на себя, после чего поименно обвинил игроков. Типичный Тухель
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Фруктовый Кефир
Настоящий физрук
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