Тухель о 2:2 с «Лейпцигом»: «Бавария» слишком небрежно играла индивидуально в эпизодах с пропущенными. 1-й гол мы забили сами себе, по сути»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «РБ Лейпциг».

Матч 6-го тура Бундеслиги закончился ничьей со счетом 2:2. Мюнхенцы пропустили 2 гола в первом тайме и отыгрались во втором.

«Менталитет, дух, скорость игры – после перерыва все стало намного лучше. Вот почему мы заслужили камбэк. Мы очень хорошо начали и имели очень хороший момент, а затем допускали ошибки и были слишком статичны. Возможно [проблема] была в плане на игру. Я беру на себя ответственность, без проблем.

В индивидуальном плане мы играли слишком небрежно в эпизодах с пропущенными голами. Что касается Поульсена, я понятия не имею, почему Ким отказался отбирать мяч. Упамекано открыл пространство для Опенда. Мы, по сути, забили сами себе. В эпизоде со втором голом даже не должно было быть углового, а недооценил ситуацию. Он сыграл хорошо. Каждый вратарь иногда допускает ошибки, такое бывает.

Сегодня [разговор в раздевалке] был немного более эмоциональным. Обычно он не такой. Но сегодня стояли вопросы гордости, реакции и характера. Мы уже дважды подряд проиграли « », и нам нужно было отреагировать», – сказал в эфире Sky.

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