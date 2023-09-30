Кейн забил 8 голов в 6 матчах Бундеслиги. У форварда «Баварии» также 3 ассиста

Харри Кейн забил 8 голов в 6 матчах Бундеслиги.

30-летний форвард сборной Англии и «Баварии» реализовал пенальти в матче 60го тура чемпионата Германии против « » (2:2, второй тайм).

Теперь на счету 8 голов (3 – с пенальти) и 3 ассиста. Его статистика – здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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