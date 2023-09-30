Кейн забил 8 голов в 6 матчах Бундеслиги. У форварда «Баварии» также 3 ассиста

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия РБ Лейпциг Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 8 голов в 6 матчах Бундеслиги.

30-летний форвард сборной Англии и «Баварии» реализовал пенальти в матче 60го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» (2:2, второй тайм).

Теперь на счету Кейна 8 голов (3 – с пенальти) и 3 ассиста. Его статистика – здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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17 комментариев

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Pucheslav
Ответ Человек1991
ну все голы такое себе ) 2 левых пенальти , 3 гола в пустые , 2 рикошета )
А у нападающих все голы должны бытт рабонами и в девятки ? Без отскоков, рикошетов и пенальти много голов забить нельзя
+13
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Zed_patriot
Ответ Человек1991
ну все голы такое себе ) 2 левых пенальти , 3 гола в пустые , 2 рикошета )
кого-то напоминает 🤔
+11
-4
+7
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Владислав
Имба трансфер.
+5
-4
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Адам Адамов
Рекорд Левы надеюсь хотя бы повторит.
+1
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oka79410
молодец харри. делает то, для чего его покупали - кладет голы пачками. игрок уже какого по счету сезона? )
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Harryck
Круто конечно, но пока рано судить. Если я правильно помню в год получения первой ЗБ за весь сезон было примерно столько же пенальти, сколько у Кейна к концу сентября.
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milky way
Ответ oka79410
молодец харри. делает то, для чего его покупали - кладет голы пачками. игрок уже какого по счету сезона? )
Игрок одной карьеры.
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Cruel Snake
Нехилый Харри
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Streetbor
второй гол Баварии тоже начался с Кейна)
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Роман
Ето АПЛ,детка..)))
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Potomok Budulaya
а когда он не в огне ?
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Gordon Brown
То что он топарь показал и в Тоттенхеме, а в Баварии сам бог велел.
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Рашпель793
Чувак годами клал голы пачками за шпор, поэтому тут удивительна не результативность за Баварию, а то, что голов пока не так много, как может быть )
Когда полностью адаптируется, вот тогда будет настоящий ураган )
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Алексей Ненахов
Ответ Zed_patriot
кого-то напоминает 🤔
Левандоскии ?
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