У «МЮ» худший старт с момента создания АПЛ – 3 победы и 4 поражения в 7 турах

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с момента создания АПЛ.

Команда Эрика тен Хага одержала три победы и потерпела четыре поражения в семи стартовых турах чемпионата. Это худший старт сезона для «МЮ» с момента создания АПЛ в сезоне-1992/93.

До этого худшими были показатели «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2019/20 при Оле-Гуннаре Сульшере. Тогда в семи турах команда выиграла два матча, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. При этом разница мячей была «плюс 2» (9 забитых и 7 пропущенных), тогда как у команды тен Тага разница «минус 4» (7 забитых и 11 пропущенных).

С девятью очками после семи туров «Ман Юнайтед» идет 10-м в таблице АПЛ. В следующем туре команда тен Хага сыграет против «Брентфорда» дома.

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93 комментария

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Отец Абду
МЮ в этом сезоне:

Победы: 3

Официальных заявлений по поводу Гринвуда, Антони и Санчо: 6

И опорник Каземиро лучший бомбардир команды...
+73
-6
+67
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Сослан Бедоев
Тен Хаг поплыл мне кажется... Не думаю, что исправит ситуацию... В прошлом году тоже был плохой старт, но тогда его спас Роналду , своим интервью дал мощный импульс всей команде сплотиться вокруг тренера, и доказать, что они крутые без отца Рончика, который их критиковал... В этом году у Тен Хага нет игрока, за счёт которого он сможет вырулить (с Санчо не прокатило, не того поля "ягода")
+52
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+43
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Royal Watcher
Проблема в Роналду, надо побыстрее от него избавиться, верим в 7Хага….
Как же сильно вас обидел Тен Хаг, если вы спустя год все вспоминаете их конфликт по поводу и без.
Даже провал Тен Хага в МЮ не поменяет тот факт, что с Роналду он все сделал правильно
+55
-23
+32
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Сергей С
Вот если серьезно, как со стороны смотрящий, сколько можно оправдывать этого чела?))
Чувак про которого мало кто знал,Постекоглу, за пару месяцев выстроил Тоттенхэм... Тоттенхэм!!)))
А этому всё время и время....)))
+23
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+20
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damondiamond
надо было продавать Рашфорда за 80 в ПСЖ, жалеть придется как с покупкой битка)
+21
-7
+14
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trav
Мойеса уволили за намного меньшее
+18
-4
+14
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Leon Betov
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как же сильно вас обидел Тен Хаг, если вы спустя год все вспоминаете их конфликт по поводу и без. Даже провал Тен Хага в МЮ не поменяет тот факт, что с Роналду он все сделал правильно
Пешефаны не признают, что Рон был прав. Будут минусить теперь всех)
+31
-22
+9
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Joker17
Ответ Сослан Бедоев
Тен Хаг поплыл мне кажется... Не думаю, что исправит ситуацию... В прошлом году тоже был плохой старт, но тогда его спас Роналду , своим интервью дал мощный импульс всей команде сплотиться вокруг тренера, и доказать, что они крутые без отца Рончика, который их критиковал... В этом году у Тен Хага нет игрока, за счёт которого он сможет вырулить (с Санчо не прокатило, не того поля "ягода")
Мне кажется после увольнения тен Хага, мы ещё почитаем инсайд из раздевалки о том, что атмосфера в команде начала разваливаться из-за того как голландец обошёлся с Де Хеа. А дальше недовольства начали как снежный ком накапливаться
+10
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Биллибоб
Щас 7Хаг виртуозно раздует ещё один скандал с игроком и все забудут, какой он физрук)
+10
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Антон Суровый
Ответ №7
Интересно на кого менять то?
Нагельсман,Карпин, Картавый Ник..
+5
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Alex Rhea
Ответ bibendum
Все поняли, что тен Хаг аферист и шарлатан, только квертя всё сопротивляется
Да, думаю МЮ так и будет проклят, пока кверти не покаится перед Роном, который ругал МЮ за сниженные требования к себе, что радуются вторым местам и КАЛам всяким
+6
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Ложный Латераль
Многие фубтольные блогеры, такие как Футбольник, предрекали МЮ подьем уже к 7 туру.

После отскока от Бёрнли и самоотстронения в КАЛ от Кристал Пэлас, многие комментаторы начиная от спортса и заканчивая Денисом Казанским, уже во всю заявили, что МЮ вернулся)

Но игра показала, что проблема с Центральным Нападающим не решена. Каземиро - уже точно всё. Амбарат хуже, чем ожидалось. Решфорд хочет играть как после ЧМ, но не может, не пасует. Онану брали за игру ногами, но этим не пользуются, играют на вынос.

Тен Хаг профукал все остатки от топ клуба, и собрал средних игроков, что бы соответствовать уровню своих игроков.

Жаль клуб, а фанатов не жалко, они постоянно поддерживали этого тренера
+8
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Alex Legend
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как же сильно вас обидел Тен Хаг, если вы спустя год все вспоминаете их конфликт по поводу и без. Даже провал Тен Хага в МЮ не поменяет тот факт, что с Роналду он все сделал правильно
Наоборот грех не вспомнить тот конфликт. Я сам далеко не персофан Роналду и поддерживал Тен Хага, но похоже Роналду был прав.
+14
-9
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Любезный Коссутий
да, Тен Хаг пока откровенно провалился со стартом. думаю, Арнольд уже потихонечку рассматривает варианты замены, и если Эрик не хочет оказаться на улице, то следующие 2 игры (до паузы) он обязан выиграть.
+8
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Naseer Amir
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тен Хаг не виноват, виноваты те кто его оставили после прошлого сезона, на фоне кризиса в Ливерпуле , Челси и Тоттенхэме быть на 3месте это провал, с Учётом трата на игроков и скандал с Криштиану, выпускать его на 80минуте с Тоттенхэмом этим Тен Хаг хотел показатт что он не нужен клубу и он ни кто , а сейчас что будем делать, продать Антони, Хейлунда за 15млн , а Маласию бесплатно?
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bibendum
Все поняли, что тен Хаг аферист и шарлатан, только квертя всё сопротивляется
+5
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Royal Watcher
Проблема в Роналду, надо побыстрее от него избавиться, верим в 7Хага….
+30
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Моуриниста
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как же сильно вас обидел Тен Хаг, если вы спустя год все вспоминаете их конфликт по поводу и без. Даже провал Тен Хага в МЮ не поменяет тот факт, что с Роналду он все сделал правильно
Ну так если бы роналду сейчас был в мю, вы бы его обвиняли во всем. В этом же кроется смысл вашего двуличия, чел.
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Konstantin Meerov
Ответ alexmixer9
Ну именно топовых тренеров с именем действительно на рынке нет, а если бы и были, то без обид, захотят ли они сейчас в МЮ идти Единственный вариант переманить кого нибудь из средних клубов, по типу хаби алонсо или де дерби Ну или взять Флика
Алонсо - не дурак, чтобы идти в МЮ
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laudrup
В прошлом сезоне, примерно с пятого тура, модель игры была видна. Во всяком случае в полузащите.
Каз отбирает и пасует вперед, Эриксен разбрасывает по флангам или в 1-2 касание отдаёт Бруну, тот обостряет.
Купили Маунта, всё пропало.
Он - ухудшенная копия Бруну и никакой игры нет.
Понятно, что ставить его надо, иначе не поймут зачем купили, но почему не на фланг?
В центре или Эриксен или Амбрабат, на мой взгляд будут более полезны.
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Shikari
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как же сильно вас обидел Тен Хаг, если вы спустя год все вспоминаете их конфликт по поводу и без. Даже провал Тен Хага в МЮ не поменяет тот факт, что с Роналду он все сделал правильно
и с Роналду и с Де Хеа и с Санчо он и МЮ сделали не правильно, сделали бы правильно не были бы сейчас на дне
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Том Мунтян
Я реально не понимаю, по какому принципу МЮ и Челси формируют свой состав?
Мне кажется, что это тот абсурдный случай, когда почти любой юзер sports.ru, увлечённый футболом, сформировал бы значительно более качественный и сбалансированный состав для обеих команд. Причем за 30% от той суммы, которую потратили эти клубы. Необъяснимая ситуация.
90% ноунеймов за дикий оверпрайс - такой подход к трансферам.
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damondiamond
Ответ Leon Betov
Уже Рашфорд виноват? )
сто пудов, он нап и от него требуются правильные решения, приводящие у голам, а у него процентов 20 таких решений с начала сезона) банка его ждёт, но сейчас вингеров нет, поэтому приходится чередовать его с Гарначо
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Любезный Коссутий
Ответ Garikus89
В итоге лучшим тренером после ухода САФа был Сульшер :D
Моуриньо, все же. больше чашек у него, пусть и не самых значимых.
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Shikari
Ответ Ложный Латераль
Многие фубтольные блогеры, такие как Футбольник, предрекали МЮ подьем уже к 7 туру. После отскока от Бёрнли и самоотстронения в КАЛ от Кристал Пэлас, многие комментаторы начиная от спортса и заканчивая Денисом Казанским, уже во всю заявили, что МЮ вернулся) Но игра показала, что проблема с Центральным Нападающим не решена. Каземиро - уже точно всё. Амбарат хуже, чем ожидалось. Решфорд хочет играть как после ЧМ, но не может, не пасует. Онану брали за игру ногами, но этим не пользуются, играют на вынос. Тен Хаг профукал все остатки от топ клуба, и собрал средних игроков, что бы соответствовать уровню своих игроков. Жаль клуб, а фанатов не жалко, они постоянно поддерживали этого тренера
брать Амарбата такое себе, почему они вопрос не задали, что если это такой топарь, то он в таком возрасте играет непойми где?
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