У «МЮ» худший старт с момента создания АПЛ – 3 победы и 4 поражения в 7 турах

У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с момента создания АПЛ.

Команда Эрика тен Хага одержала три победы и потерпела четыре поражения в семи стартовых турах чемпионата. Это худший старт сезона для «МЮ» с момента создания АПЛ в сезоне-1992/93.

До этого худшими были показатели « » на старте сезона-2019/20 при . Тогда в семи турах команда выиграла два матча, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. При этом разница мячей была «плюс 2» (9 забитых и 7 пропущенных), тогда как у команды тен Тага разница «минус 4» (7 забитых и 11 пропущенных).

С девятью очками после семи туров «Ман Юнайтед» идет 10-м в таблице . В следующем туре команда тен Хага сыграет против «Брентфорда» дома.

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