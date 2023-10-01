У «МЮ» худший старт с момента создания АПЛ – 3 победы и 4 поражения в 7 турах
У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с момента создания АПЛ.
Команда Эрика тен Хага одержала три победы и потерпела четыре поражения в семи стартовых турах чемпионата. Это худший старт сезона для «МЮ» с момента создания АПЛ в сезоне-1992/93.
До этого худшими были показатели «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2019/20 при Оле-Гуннаре Сульшере. Тогда в семи турах команда выиграла два матча, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. При этом разница мячей была «плюс 2» (9 забитых и 7 пропущенных), тогда как у команды тен Тага разница «минус 4» (7 забитых и 11 пропущенных).
С девятью очками после семи туров «Ман Юнайтед» идет 10-м в таблице АПЛ. В следующем туре команда тен Хага сыграет против «Брентфорда» дома.
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Победы: 3
Официальных заявлений по поводу Гринвуда, Антони и Санчо: 6
И опорник Каземиро лучший бомбардир команды...
Даже провал Тен Хага в МЮ не поменяет тот факт, что с Роналду он все сделал правильно
Чувак про которого мало кто знал,Постекоглу, за пару месяцев выстроил Тоттенхэм... Тоттенхэм!!)))
А этому всё время и время....)))
После отскока от Бёрнли и самоотстронения в КАЛ от Кристал Пэлас, многие комментаторы начиная от спортса и заканчивая Денисом Казанским, уже во всю заявили, что МЮ вернулся)
Но игра показала, что проблема с Центральным Нападающим не решена. Каземиро - уже точно всё. Амбарат хуже, чем ожидалось. Решфорд хочет играть как после ЧМ, но не может, не пасует. Онану брали за игру ногами, но этим не пользуются, играют на вынос.
Тен Хаг профукал все остатки от топ клуба, и собрал средних игроков, что бы соответствовать уровню своих игроков.
Жаль клуб, а фанатов не жалко, они постоянно поддерживали этого тренера
Каз отбирает и пасует вперед, Эриксен разбрасывает по флангам или в 1-2 касание отдаёт Бруну, тот обостряет.
Купили Маунта, всё пропало.
Он - ухудшенная копия Бруну и никакой игры нет.
Понятно, что ставить его надо, иначе не поймут зачем купили, но почему не на фланг?
В центре или Эриксен или Амбрабат, на мой взгляд будут более полезны.
Мне кажется, что это тот абсурдный случай, когда почти любой юзер sports.ru, увлечённый футболом, сформировал бы значительно более качественный и сбалансированный состав для обеих команд. Причем за 30% от той суммы, которую потратили эти клубы. Необъяснимая ситуация.
90% ноунеймов за дикий оверпрайс - такой подход к трансферам.