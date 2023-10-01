Федотов считает, что 44-летний Игнашевич усилил бы оборону ЦСКА: «Сто процентов. Сергей Николаевич в великолепной форме»

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Владимир Федотов Матч ТВ Илья Агапов Футбол

Владимир Федотов считает, что Сергей Игнашевич и сейчас мог бы усилить оборону ЦСКА.

В 10-м туре Мир РПЛ ЦСКА под руководством Федотова обыграл «Балтику» Игнашевича – 1:0. 

– Игнашевич усилил бы центр обороны ЦСКА с учетом всех травм в команде?

– Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всем. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов.

– Насколько серьезное повреждение у Агапова?

– Пока сложно сказать, по результатам МРТ поймем. Что‑то с коленом. Если человек не мог продолжить игру, наверное, не все так плохо, но и не все так быстро. Будем надеяться, что ничего серьезного.

Мне жаль, начинает набирать форму и опять попадает на травму. И так лечился все сборы, потом набрал тонус, снова поломался. Теперь очередная травма, будем смотреть. Надеемся, что все обойдется благополучно, – сказал Федотов. 

Игнашевич, которому в июле исполнилось 44 года, выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. 

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4 комментария

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jqzn88xn6n
Сергей Николаевич бы и сборную усилил, еще двух братьев подтянуть и команда - сказка!)
+16
-1
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Spartanec<C>
Ответ jqzn88xn6n
Сергей Николаевич бы и сборную усилил, еще двух братьев подтянуть и команда - сказка!)
тогда у Кутепова появится шанс воскресить карьеру)
+7
-1
+6
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Team_Coach
Да и Жирков усилил бы с Павлюченко)
+5
-2
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Андрей маяк
Ответ Team_Coach
Да и Жирков усилил бы с Павлюченко)
Там бы и Аршавин с Быстровым подтянулись.
Смотришь и Акинфеев передумал.
+1
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