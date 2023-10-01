Федотов считает, что 44-летний Игнашевич усилил бы оборону ЦСКА: «Сто процентов. Сергей Николаевич в великолепной форме»

Владимир Федотов считает, что Сергей Игнашевич и сейчас мог бы усилить оборону ЦСКА.

В 10-м туре Мир РПЛ ЦСКА под руководством обыграл «Балтику» – 1:0.

– Игнашевич усилил бы центр обороны ЦСКА с учетом всех травм в команде?

– Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всем. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов.

– Насколько серьезное повреждение у ?

– Пока сложно сказать, по результатам МРТ поймем. Что‑то с коленом. Если человек не мог продолжить игру, наверное, не все так плохо, но и не все так быстро. Будем надеяться, что ничего серьезного.

Мне жаль, начинает набирать форму и опять попадает на травму. И так лечился все сборы, потом набрал тонус, снова поломался. Теперь очередная травма, будем смотреть. Надеемся, что все обойдется благополучно, – сказал Федотов.

Игнашевич, которому в июле исполнилось 44 года, выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.

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