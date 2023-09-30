Федотов об 1:0 с «Балтикой»: «Долгожданная победа, ЦСКА надежно сыграл в обороне. Может быть, в 1-м тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Балтика Владимир Федотов Антон Заболотный Виктор Давила Матч ТВ Аббосбек Файзуллаев Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Балтикой».

Московская команда выиграла матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0. 

– Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне. Может быть, в первом тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий и длинных передач. Было несколько эпизодов, где можно было доиграть четче.

Хочется отметить и соперника. Мы смотрели, готовились. Команда веселая, адаптировалась в РПЛ, виден почерк, есть смелость, хорошо прессингуют и двигаются вперед, обороняют хорошо свои ворота.

– Почему Заболотный так поздно появился на поле?

– Огромная нагрузка легла на Антона в этих матчах. Каждому человеку нужна небольшая перезагрузка. Немного его поберегли, смотрели за ходом событий. Антон мог в любое время появиться на поле. Может, и раньше.

– В каждом матче все активнее действует Файзуллаев, позволяет себе бить с дальних дистанций.

– Это неплохо, скажем. Но тоже надо понимать это расстояние. Он пытался отдать, были моменты, не хватило мимолетной паузы, были предпосылки, передачки не доходили. А в моменте с ударом было включение Феди [Чалова], на замахе можно было вкатить ему в дальнюю ножку, Федя бы разобрался. Нацеливаем его [Файзуллаева] на удары, но удары из позиций, откуда забивают голы.

– Давила и Файзуллаев много менялись флангами. Это ваша установка?

– По ходу матча понимали, когда образовывалась зона, сдваивали их в центре, искали мяч между зон. По ходу атак тоже. Это нормальное явление, смена по позициям, – сказал Федотов. 

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14 комментариев

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jqzn88xn6n
Армейцы с победой! Что делать с ЦЗ не знаю! Верим в Набабу!)
+6
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samarskij-kuzmich
Ну это же замечательно, что ГТ ЦСКА радуется победе над аутсайдером так, будто ЦСКА матч за медали с конкурентом выиграл ))
+5
-2
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Serge Vendino
Ответ jqzn88xn6n
Армейцы с победой! Что делать с ЦЗ не знаю! Верим в Набабу!)
Если Мойзес вернётся, с Рошей и ухажером будет уже нормальная оборона
+3
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+3
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Кирилл
Самое главное из этой победы - это сухарь Акинфеева )
Впервые в сезоне сыграли на 0 - надо продолжать дальше так.

Дальше - дерби со Спартаком, надо выложиться на полную катушку !
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Британский шпион
С такой игрой и без защитников минимум трешка от пищевика ждет
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riverman1980
Тем временем вынуждено пересобираемый на ходу кризисный Цска Федотова отстает от Зенита Семака всего на 1 очко.
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dreamstep
Реализация конечно снова никакущая, если б какой-то дурной гол влетел и получилось 1-1, не так был бы рад Федотов.
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hammers
Ответ Serge Vendino
Если Мойзес вернётся, с Рошей и ухажером будет уже нормальная оборона
будем надеяться к Спартаку будет готов
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hammers
Ответ dreamstep
Реализация конечно снова никакущая, если б какой-то дурной гол влетел и получилось 1-1, не так был бы рад Федотов.
да, минимум еще 2 вполне могли запихнуть, да чего там запихнуть, это были бы очень красивые голы. но Файзуллаев головой пробил не убойно (хотя с его ростом головой!!!), а Мухин не попал в ворота, хотя траектория полета мяча классная была...
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samarskij-kuzmich
Ответ Юрий Король
ЦВБП!!!
ЦСКА Всегда Будет Последним? ))
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Надежда Касаткина
Ответ riverman1980
Тем временем вынуждено пересобираемый на ходу кризисный Цска Федотова отстает от Зенита Семака всего на 1 очко.
А с чего это " вынужденно пересобираемый по ходу кризисный"???
Команда как команда, есть , например, КС, которые раздербанили, как бог черепаху, а играют- загляденье!
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