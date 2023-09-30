Федотов об 1:0 с «Балтикой»: «Долгожданная победа, ЦСКА надежно сыграл в обороне. Может быть, в 1-м тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Балтикой».

Московская команда выиграла матч 10-го тура Мир со счетом 1:0.

– Долгожданная победа. Надежно сыграли в обороне. Может быть, в первом тайме не хватило хладнокровия, было многовато сумбурных действий и длинных передач. Было несколько эпизодов, где можно было доиграть четче.

Хочется отметить и соперника. Мы смотрели, готовились. Команда веселая, адаптировалась в РПЛ, виден почерк, есть смелость, хорошо прессингуют и двигаются вперед, обороняют хорошо свои ворота.

– Почему Заболотный так поздно появился на поле?

– Огромная нагрузка легла на в этих матчах. Каждому человеку нужна небольшая перезагрузка. Немного его поберегли, смотрели за ходом событий. Антон мог в любое время появиться на поле. Может, и раньше.

– В каждом матче все активнее действует Файзуллаев, позволяет себе бить с дальних дистанций.

– Это неплохо, скажем. Но тоже надо понимать это расстояние. Он пытался отдать, были моменты, не хватило мимолетной паузы, были предпосылки, передачки не доходили. А в моменте с ударом было включение [Чалова], на замахе можно было вкатить ему в дальнюю ножку, Федя бы разобрался. Нацеливаем его [ ] на удары, но удары из позиций, откуда забивают голы.

– и Файзуллаев много менялись флангами. Это ваша установка?

– По ходу матча понимали, когда образовывалась зона, сдваивали их в центре, искали мяч между зон. По ходу атак тоже. Это нормальное явление, смена по позициям, – сказал Федотов.

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