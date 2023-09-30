Агапов получил травму в матче с «Балтикой». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте
Илья Агапов досрочно покинул поле в матче с «Балтикой».
Центральный защитник ЦСКА получил повреждение в первом тайме. На 10-й минуте он сел на газон и показал на колено.
22-летний футболист не смог продолжить игру. На 12-й минуте его заменил Кирилл Набабкин.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика» (1:0, первый тайм).
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Хорошо, что Мойзес в следующем матче вернется уже.
А Илье здоровья !