Агапов получил травму в матче с «Балтикой». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте

Илья Агапов досрочно покинул поле в матче с «Балтикой».

Центральный защитник получил повреждение в первом тайме. На 10-й минуте он сел на газон и показал на колено.

22-летний футболист не смог продолжить игру. На 12-й минуте его заменил .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – « » (1:0, первый тайм).

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