Агапов получил травму в матче с «Балтикой». Защитника ЦСКА заменили на 12-й минуте

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия травмы Балтика Илья Агапов Футбол

Илья Агапов досрочно покинул поле в матче с «Балтикой».

Центральный защитник ЦСКА получил повреждение в первом тайме. На 10-й минуте он сел на газон и показал на колено. 

22-летний футболист не смог продолжить игру. На 12-й минуте его заменил Кирилл Набабкин

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Балтика» (1:0, первый тайм). 

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10 комментариев

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Кирилл
Ну что-то прям эпидемия травм у ЦЗ в ЦСКА..
Хорошо, что Мойзес в следующем матче вернется уже.

А Илье здоровья !
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Тимур Таубаев
Ну честно , уровень у него днищенский , точно не для основы в РПЛ , поэтому не велика потеря , а так , здоровья парню!
+6
-2
+4
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Константин Эсперов
Ответ Тимур Таубаев
Ну честно , уровень у него днищенский , точно не для основы в РПЛ , поэтому не велика потеря , а так , здоровья парню!
Парень физически не готов для РПЛ . Очень травматичный . Не судьба .
+3
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Константин Эсперов
О_0
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Streetbor
Медштаб в отставку..
+1
-1
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Mihamoscow
Походу у Мухина постоянна позиция на поле определилась …🤷🏾‍♂️
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Джек_Скарабей
Бруно Агапов!
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Vaclav Кузнецов
Ответ Тимур Таубаев
Ну честно , уровень у него днищенский , точно не для основы в РПЛ , поэтому не велика потеря , а так , здоровья парню!
А это кто?????
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Гоша Петров
Ответ Тимур Таубаев
Ну честно , уровень у него днищенский , точно не для основы в РПЛ , поэтому не велика потеря , а так , здоровья парню!
Играл он в основе за Пари НН и выглядел хорошо,о чем ты говоришь то???Да из за травм никак не выходит у него набрать форму,но говорить что он не готов к РПЛ,бред.
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