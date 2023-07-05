Жота о травме Клоппа после празднования его гола «Тоттенхэму»: «Он просто указал на меня пальцем на следующий день. Особенный момент – я забивал на «Энфилде» до этого, но не было зрителей»

Юрген Клопп подшутил над Диогу Жотой после того, как получил травму, празднуя его гол.

В 34-м туре прошедшего сезона «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на «Энфилде» (4:3) благодаря голу на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя гол португальца, побежал к резервному судье и начал что-то ему кричать, а по пути обратно схватился за заднюю поверхность левого бедра.

«Не скажу вам, что именно он сказал, но когда он увидел меня на следующий день, он просто указал на меня пальцем.

Для меня [гол « »] был потрясающим моментом. Я уже забивал победные голы на «Энфилде» в своем первом сезоне [за «Ливерпуль»], но тогда не было толпы зрителей. Все говорили мне: «О, ты забил победный гол перед «Копом», было бы потрясающе, если бы там были болельщики». Нужно было подождать еще пару лет, чтобы по-настоящему ощутить это чувство. Этот момент был действительно особенным, я запомню его надолго.

В тот момент я даже не заметил, что тренер получил травму. Когда я зашел в раздевалку, несколько друзей уже прислали мне ссылку на видео, где он потянул подколенное сухожилие после моего гола. Такое нельзя предсказать. Думаю, это его не беспокоило, потому что это был ключевой момент для команды. Неплохая история!» – сказал полузащитник « ».