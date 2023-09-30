Красножан готов пригласить Мостового на стажировку в женскую сборную России: «Двери всегда открыты. Первый посыл должен пойти от Саши»

Теги Юрий Красножан премьер-лига Россия женский футбол Александр Мостовой Александр Цыганков сборная России жен Футбол

Александра Мостового готовы пригласить на стажировку в женскую сборную России.

Об этом рассказал главный тренер команды Юрий Красножан

– Не хотите пригласить Александра Мостового на стажировку в женскую сборную?

– Наверное, первый посыл должен пойти от Саши, а не так: «Саш, ты не хотел бы к нам на стажировку?» Как вы себе это представляете?

– Если он проявит желание и интерес, пригласите?

– Двери сборной всегда открыты, в том числе и для Александра Мостового. Этим, кстати, пользуются некоторые тренеры. Например, на этом сборе, не все дни, но достаточно по времени, присутствовал тренер молодежной команды «Локомотива» Вячеслав Вашкевич. Также мы разговаривали с Александром Валериевичем Цыганковым, который возглавляет женскую команду «Крыльев Советов», о его присутствии на будущем сборе. Так что мы открыты, – сказал Красножан. 

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17 комментариев

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сервисник
Так Царя ещё не оскорбляли)
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Chernoy
Красножан единственный кто не понял, что к Саше должны идти, а не наоборот. Чудак.
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Огюст
Мостовой только возможно проявит интерес побывать в женской раздевалке перед матчем ,а дальше ни ногой !
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Огюст
Мостовой только возможно проявит интерес побывать в женской раздевалке перед матчем ,а дальше ни ногой !
После него -1 шампунь.
+3
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Bring Me The Horizon
А Красножан в футбол играл? Начеканить сможет?
Если нет, то мостовой даже не подумает принимать это предложение
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Machine Head
Возможно, что для Мостового это шанс. После длительного застоя имеет смысл пойти и почувствовать уверенность в своих силах. Лично я желаю Мостовому вернутся в футбол в новом качестве и поверить в себя.
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Никому_никабельный
Кто в курсе, Красножан каких высот достиг в игроцкой карьере? А то как бы он не пожалел потом плсле таких выраженийь
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GloryReal
Ждём ответа от царя, с предвкушением.
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Огюст
Ответ Гамарджоба Генацвале
После него -1 шампунь.
Да !
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anmsm33
Ответ сервисник
Так Царя ещё не оскорбляли)
Ору!))
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Иван Шуткин
Вот это поворот) Скоро пригласят потренировать сборную Бутырки и сборную России среди бомжей, там наши Чемпионы кстати
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БезызбежноНаКрасный
А чеканить-то Красножан вообще умеет?
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Аль Шинник
На тему Мостового и его стажировок можно высасывать новости из пальца практически бесконечно, пока не закончатся тренеры, не игравшие в футбол
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pasmike
"Щели всегда открыты"
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ARIGAMI ARIGAMI
Не царское это дело, женскую сборную тренировать
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Spaten
Ульяна Андреевна, я царствовал, но вам не изменил! Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь!
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Гамарджоба Генацвале
Мостовому не говорите.
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