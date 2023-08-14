Футболистка «Локо» Галай: «Женский футбол не будет интересен на 100%, как мужской. Это менталитет русского человека – не умеем болеть все вместе»

Теги Локомотив премьер-лига Россия женский футбол сборная России жен ТАСС Локомотив жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Футболистка «Локомотива» Мария Галай объяснила непопулярность женского футбола.

«К сожалению, уже не так позитивно я смотрю на это. Думаю, женский футбол в России не будет интересен на 100%, как мужской.

Мне кажется, что уже все сделано для того, чтобы как-то изменить отношение, но оно не меняется, и уже нет ответов на этот вопрос.

Это просто менталитет такой нашего русского человека – неважно, мужской пол или женский, мы просто не умеем болеть за любой вид спорта все вместе», – сказала Галай.

«Женский и мужской футбол вряд ли будут равны. Мы никогда не сможем выйти на один уровень по скорости работы с мячом и мастерству». Футболистка «Локомотива» Галай о перспективах

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33 комментария

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Фарид Харисов
Совет для экономии времени: если человек в качестве аргументации какого-либо своего тейка использует что-то вроде «Да просто менталитет такой» или «Во всём виновата генетическая память», то человек глупый, не тратьте время на опровержение его изрыганий.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ stalnoii
🤦‍♂️они не понимают очевидного или прикидываются
Менталитет у неё такой.
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MrEkolog
народишко не тот, не ценит женский ногомяч.(
Смотрел тут на днях кажется Норвегия- Япония женский, хотелось им поле уменьшить, или хотя бы ворота.
В порядке бреда:
Надо обязать мужские фк хотя бы на 1 тайм ставить в ворота женщину вратаря. Вот это будет весело.
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stalnoii
🤦‍♂️они не понимают очевидного или прикидываются
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ MrEkolog
народишко не тот, не ценит женский ногомяч.( Смотрел тут на днях кажется Норвегия- Япония женский, хотелось им поле уменьшить, или хотя бы ворота. В порядке бреда: Надо обязать мужские фк хотя бы на 1 тайм ставить в ворота женщину вратаря. Вот это будет весело.
Букмекеры будут против: им тогда придётся убирать "нулевую ничью" из исходов🤓
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Ранальду с пивком
Девчонки, ну не в этом дело… Музыкальные клипы, кино, блоги, литература , там же на вас с радостью смотрят. Да и женский футбол могло бы много народу смотреть , если бы он был медиалигой с известными девушками в командах.
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Авл Агерий
Женский футбол как женская тяжёлая атлетика. Я не понимаю кому они нужны. Вот женский теннис интересно смотреть. Есть какая-то эстетика. А футбол... Помню Перетурин какой-то женский матч комментировал. Говорит, я каждый раз вздрагиваю когда женщины мяч на грудь принимают:)
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Montenegro Serbian
Ответ Игорь М.
очень глупый совет. Любой психолог, социолог, культуролог и антрополог скажет, что культура накладывает огромный отпечаток на сознание человека. Аргументы про менталитет народов имеют место быть
Да это понятно, что имеет место быть культурный код. Неглупые люди это понимают и так.
Тут речь идёт о тех людях, которые публично бравируют тезисами о менталитете в КАТЕГОРИЧНОЙ манере (ну условно говоря: мы русские вот такие и никак иначе), что на проверку действительно оказывается маркером не очень умных людей, т.к они тоже как правило довольно однобоко смотрят на ситуацию.
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Yury Fedoseev
Действительно , почему не пользуется популярностью , почему гонорары неравны с мужскими ? Это ведь можно не только про женский футбол так говорить , также про детский стоит сказать слово: почему детский футбол не такой популярный , как взрослый ? Чем 7 летние дети хуже мужиков? Почему дети не заслуживают таких же зарплат ? Почему у них нет таких же спонсорских контрактов , почему не транслируют их матчи и не собираются полные стадионы ? Почему они не заслуживают играть на больших стадионах? Чем они хуже ? Дети тоже достойны миллионов долларов , и все они безвредно для себя их потратят , чего не скажешь про многих взрослых! Когда будет справедливость в этом мире ? Всем равенство во всём!
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Anti2
любая женская команда, проиграет 15ти летним пацанам из проф академии. Причем разгромно. Это было уже доказано сборными США и Австралии, которые одни из сильнейших сборных в мире.
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Удар Кержакова
это всё из-за имперкости нашего народа или как-то так 🤣
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Игорь М.
Ответ Фарид Харисов
Совет для экономии времени: если человек в качестве аргументации какого-либо своего тейка использует что-то вроде «Да просто менталитет такой» или «Во всём виновата генетическая память», то человек глупый, не тратьте время на опровержение его изрыганий.
очень глупый совет. Любой психолог, социолог, культуролог и антрополог скажет, что культура накладывает огромный отпечаток на сознание человека. Аргументы про менталитет народов имеют место быть
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Fenek
Ответ Ранальду с пивком
Девчонки, ну не в этом дело… Музыкальные клипы, кино, блоги, литература , там же на вас с радостью смотрят. Да и женский футбол могло бы много народу смотреть , если бы он был медиалигой с известными девушками в командах.
С известными девушками? Это кем? Теми, кто по мячу попасть не сможет? И смысл? Кому будет интересно смотреть на такое?

А у нас действительно не популярен. Сейчас ЧМ идет в Австралии/НЗ.
Посмотрите, сколько людей ходит на матчи. Очень много.
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Фарид Харисов
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Менталитет у неё такой.
Минеталитет.
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Alexander Prokofyev
Женский пляжный футбол с обменом купальников после матча собрал бы большую аудиторию
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Caniball
Женский футбол и хоккей - они как-будто не настоящие какие-то. Нет тех скоростей, такого азарта.
Из игровых видов спорта: теннис женский- отличный, гандбол можно посмотреть, волейбол не раздражает…
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prus_3
Мне кажется, у женщин есть мильён преимуществ вне футбола. Почему не о них, а о футболе?!
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trav
Опять народ не тот да что ж такое!
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Spartakus1984
Ну если не интересно за вашей игрой смотреть, что поделать
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Кирилл Голивец
Ответ Fenek
С известными девушками? Это кем? Теми, кто по мячу попасть не сможет? И смысл? Кому будет интересно смотреть на такое? А у нас действительно не популярен. Сейчас ЧМ идет в Австралии/НЗ. Посмотрите, сколько людей ходит на матчи. Очень много.
При этом туда приехали люди из Панамы, Коста-Рики, Колумбии)

хотя латиноамериканские общества явно не профеминистские и мачистские в целом, и ехать черт-те куда, и та же Колумбия не богаче русской глубинки)
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Дмитрий Крутенко
Так надо одеваться, как в LFL, тогда и народ попрет. А что там в женском смотреть? Там еще хуже, чем в РПЛ, а тут и его порою смотреть не хочется, скучно и сонно.
Дайте зрелище, не можете футбольное, давайте сексуальное.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фарид Харисов
Совет для экономии времени: если человек в качестве аргументации какого-либо своего тейка использует что-то вроде «Да просто менталитет такой» или «Во всём виновата генетическая память», то человек глупый, не тратьте время на опровержение его изрыганий.
Зато, глядишь, так и Рапино репостнет эту борцунессу с мужланами и неправильным менталитетом🥰
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Xm.md
Ответ Фарид Харисов
Совет для экономии времени: если человек в качестве аргументации какого-либо своего тейка использует что-то вроде «Да просто менталитет такой» или «Во всём виновата генетическая память», то человек глупый, не тратьте время на опровержение его изрыганий.
Спасибо
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lovec23
У нас рпл смотреть можно через раз и то не все клубы . А женский футбол это отдельный вид спорта. Помню давным давно когда Рязань выигрывала чемпионат России у нас в городе ходили болельщики . Я был школьником и мне нравилось . Но когда наш МЖК выходил в первую лигу радости было больше , жалко денег нет в регионе на футбол . Светлая память Илье Цимбаларю тренеру той команды .
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Андрей Колбанцев
Да ладно, серия пенальти Австралии с Францией, очень даже на уровне ,вратарь сборной Австралии очень крутая. 👍
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