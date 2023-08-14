Футболистка «Локо» Галай: «Женский футбол не будет интересен на 100%, как мужской. Это менталитет русского человека – не умеем болеть все вместе»
Футболистка «Локомотива» Мария Галай объяснила непопулярность женского футбола.
«К сожалению, уже не так позитивно я смотрю на это. Думаю, женский футбол в России не будет интересен на 100%, как мужской.
Мне кажется, что уже все сделано для того, чтобы как-то изменить отношение, но оно не меняется, и уже нет ответов на этот вопрос.
Это просто менталитет такой нашего русского человека – неважно, мужской пол или женский, мы просто не умеем болеть за любой вид спорта все вместе», – сказала Галай.
«Женский и мужской футбол вряд ли будут равны. Мы никогда не сможем выйти на один уровень по скорости работы с мячом и мастерству». Футболистка «Локомотива» Галай о перспективах
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Смотрел тут на днях кажется Норвегия- Япония женский, хотелось им поле уменьшить, или хотя бы ворота.
В порядке бреда:
Надо обязать мужские фк хотя бы на 1 тайм ставить в ворота женщину вратаря. Вот это будет весело.
Тут речь идёт о тех людях, которые публично бравируют тезисами о менталитете в КАТЕГОРИЧНОЙ манере (ну условно говоря: мы русские вот такие и никак иначе), что на проверку действительно оказывается маркером не очень умных людей, т.к они тоже как правило довольно однобоко смотрят на ситуацию.
А у нас действительно не популярен. Сейчас ЧМ идет в Австралии/НЗ.
Посмотрите, сколько людей ходит на матчи. Очень много.
Из игровых видов спорта: теннис женский- отличный, гандбол можно посмотреть, волейбол не раздражает…
хотя латиноамериканские общества явно не профеминистские и мачистские в целом, и ехать черт-те куда, и та же Колумбия не богаче русской глубинки)
Дайте зрелище, не можете футбольное, давайте сексуальное.