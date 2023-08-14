Футболистка «Локо» Галай: «Женский футбол не будет интересен на 100%, как мужской. Это менталитет русского человека – не умеем болеть все вместе»

Футболистка «Локомотива» Мария Галай объяснила непопулярность женского футбола.

«К сожалению, уже не так позитивно я смотрю на это. Думаю, женский футбол в России не будет интересен на 100%, как мужской.

Мне кажется, что уже все сделано для того, чтобы как-то изменить отношение, но оно не меняется, и уже нет ответов на этот вопрос.

Это просто менталитет такой нашего русского человека – неважно, мужской пол или женский, мы просто не умеем болеть за любой вид спорта все вместе», – сказала Галай.

«Женский и мужской футбол вряд ли будут равны. Мы никогда не сможем выйти на один уровень по скорости работы с мячом и мастерству». Футболистка «Локомотива» Галай о перспективах

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