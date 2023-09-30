Андрей Канчельскис: «Сейчас у всех корона на голове, человек мяч остановить не может и потом неадекватно реагирует на критику. В наше время тренера боялись, уважали»

Теги Оле-Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис высказался об отношении современных футболистов к тренерам.

«У современных футболистов нет понимания, кто такой тренер. В Российской премьер-лиге многие игроки какие-то ранимые, обидчивые. Они считают, что все умеют и тренер им не указ.

В наши времена было проще, ведь тренера боялись, уважали и с пониманием относились. Сульшер с пониманием относился? Он всегда с пониманием относился и продолжал работать, был очень общительный. Фергюсон его уважал. Никогда не обижался, что он его оставляли на скамейке запасных. У нас таких футболистов, как Сульшер, нет.

Это большая редкость, когда, постоянно выходя на замену, игрок приносил результат. Таких игроков в мировом футболе не припомню. Сейчас у всех корона на голове, человек мяч остановить не может и потом неадекватно реагирует на критику и замечания», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед». 

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4 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Некоторые и мячи хорошо останавливают и начеканить много могут, но почему-то не учат этому молодых футболистов, а предпочитают язык тренировать.
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aseke
Сегодня в перерыве матча показали хет-трик Канчельскиса за МанЮ против МанСити.
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olegsv77@mail.ru
Это он про Садырина?
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tolstiy
это он конкретно про рпл или про ситуацию с санчесом и тен хагом? в целом то он прав. реально игроки ахринели...
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