Андрей Канчельскис: «Сейчас у всех корона на голове, человек мяч остановить не может и потом неадекватно реагирует на критику. В наше время тренера боялись, уважали»
Андрей Канчельскис высказался об отношении современных футболистов к тренерам.
«У современных футболистов нет понимания, кто такой тренер. В Российской премьер-лиге многие игроки какие-то ранимые, обидчивые. Они считают, что все умеют и тренер им не указ.
В наши времена было проще, ведь тренера боялись, уважали и с пониманием относились. Сульшер с пониманием относился? Он всегда с пониманием относился и продолжал работать, был очень общительный. Фергюсон его уважал. Никогда не обижался, что он его оставляли на скамейке запасных. У нас таких футболистов, как Сульшер, нет.
Это большая редкость, когда, постоянно выходя на замену, игрок приносил результат. Таких игроков в мировом футболе не припомню. Сейчас у всех корона на голове, человек мяч остановить не может и потом неадекватно реагирует на критику и замечания», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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