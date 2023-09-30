Семак о поражениях «Зенита»: «Иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает. Не думаю, что мы уступаем по игре»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Сергей Семак объяснил поражения «Зенита» тем, что соперники больше забивают.

Петербуржцы проиграли 2 матча Мир РПЛ подряд: «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).

– С чем связаны два поражения подряд в РПЛ?

– С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да. Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает.

– В случае победы «Краснодара» отставание от лидера будет семь очков, а по итогам тура «Зенит» может выпасть из пятерки лидеров. Нет внутреннего переживания?

– Всем неприятно, поражения не могут нравиться. Пока находимся в сложной ситуации, нужно играть и побеждать, а не смотреть в таблицу. Матчей еще много, таблица будет меняться часто.

– Клаудиньо не оценил свою замену, с чем это связано?

– Нормально отреагировал, всем пожал руки, никаких проблем. Мы хотели добавить игрока в атаку, поэтому выпустили Ерохина. В концовке Клаудиньо немного подустал, начал допускать несвойственные ему ошибки.

– Что с Марио Фернандесом?

– Подвернул ногу, не так просто перестраиваться с натурального поля на синтетическое, – сказал тренер «Зенита».

Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!

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55 комментариев

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milky way
Осмелюсь предположить, что кто больше забивает - всегда побеждает. Пусть не благодарит.
+78
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Sobachkin
Ответ Иван Новиков
Семак, Тимощук, где оборона?
Ждём заявления Конашенкова и Шойгу
+27
-7
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Гамарджоба Генацвале
Гений!
+22
-4
+18
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FeNs
Безумно можно быть первым
+13
0
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Иван Новиков
Семак, Тимощук, где оборона?
+9
-2
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Dmitry_1986
Не понимаю, в чем проблема? Зенит был неплох, даже очень. Играли хорошо, владели, создавали, но такое бывает, что у соперника залетает все, а у тебя ничего... Кто мешал сутормину быть более пластичным в метра от ворот? Кто мешал Венделу завершать в ворота а не во вратаря? Таких примеров масса... Оренбург выиграл заслуженно, потому что забил больше. Нам нужно учиться бить сильно мимо вратаря попадая в ворота. Хотя помимо реализации, остальное очень даже. Ну и Родригао, не знаю как так получилось, но Алип и Эракович это даже не 50% от него. Как вышел, все вопросы по центру обороны были сняты..
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Rudenzik
Ответ SMART789
А при 0:0?
У нас футбол заключается в забитие голов что ли?
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Ибн Хоттабыч
Ответ Алешка Терминатор
У каней в 80-е была ежегодная задача на сезон: обыграть Спартак и не вылететь. Серёжа, в принципе, соответствует.
А кто такие кАни?
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luu
Побеждают не только лишь все
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Rudenzik
Побеждает не тот, кто больше забивает, а тот кто меньше пропускает, ауф
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Ветер
Можно было бы натянуть слова Семака на глобус, если бы Оренбург выиграл с минимальным счéтом, но разница в два мяча, и она могла быть ещé боьше, реализуй свои моменты Оренбург. Команда сделала результат в первом тайме и всé остальное время, играла по счéту.
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akula_ka-50
Действительно, а ты что думал, футбол - это про голы что ли?) Главное продолжайте
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укротитель троллей
в ход пошли цитаты Стэтхэма )))
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cnac001
Что не говори это сенсация! совсем неожидано. Зенит решил что одной левой решит вопрос с Оренбургом.
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optimus primus
Ответ milky way
Осмелюсь предположить, что кто больше забивает - всегда побеждает. Пусть не благодарит.
ещё можно автоголы забивать)
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Sobachkin
Я бы понял его, если бы давили 90 мин, а получили шальной гол на 91...и проиграли. Но не когда счёт 1-3 к перерыву!!! Чем ты с гегемоном занимался 45+ мин?
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Ivan Petrov
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Семак вас поимел ваш же фарм ,очнись
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tommy_hell_trigger
Гигант мысли. Отец русской демократии
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Mechanix
Проиграть фарму - это надо уметь.
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Red-Blue Warrior.
Ответ Наталья Ларионова
Реализуй свои моменты Зенит, было бы 3:9.
не было опасных моментов у Зенита, а Оренбург был как раз опаснее и грамотнее играл
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lemming
Семак поплыл. Все-таки в доме должны быть и мясные закуски.
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Finnish_Spitz
Просто нужно тренировать реализацию, да и другие аспекты игры хромают, выбирать грамотно стартовый состав. Ну и играть в атаку нужно весь матч, а не до забитого мяча или отыгрываясь.
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Ninjah
У тебя игроки не могут по воротам нормально попасть уже которую игру. Я вообще чуть с дивана не упал, когда увидел сегодня момент с Серггевым, когда ему полчаса мяч летит прям на ногу и он запускает его выше стадиона. И это профессиональный футболист. В тоже время тренер говорит «ну ниче бывает». Слишком уверились игроки Зенита и тренер в свое превосходство.
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ЗЕНИТ65
Ответ Red-Blue Warrior.
не было опасных моментов у Зенита, а Оренбург был как раз опаснее и грамотнее играл
Матч ещё не смотрел, но 14 ударов в створ это не опасные моменты?
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vvdimirov
Явная несогласованность обороняющихся и ,видимо, не успевают полузащитники и нападающие включиться в оборону при контратаке соперника. Это очевидные ляпы , которых в прошлом сезоне не наблюдалось
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