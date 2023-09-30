Семак о поражениях «Зенита»: «Иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает. Не думаю, что мы уступаем по игре»
Сергей Семак объяснил поражения «Зенита» тем, что соперники больше забивают.
Петербуржцы проиграли 2 матча Мир РПЛ подряд: «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).
– С чем связаны два поражения подряд в РПЛ?
– С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да. Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает.
– В случае победы «Краснодара» отставание от лидера будет семь очков, а по итогам тура «Зенит» может выпасть из пятерки лидеров. Нет внутреннего переживания?
– Всем неприятно, поражения не могут нравиться. Пока находимся в сложной ситуации, нужно играть и побеждать, а не смотреть в таблицу. Матчей еще много, таблица будет меняться часто.
– Клаудиньо не оценил свою замену, с чем это связано?
– Нормально отреагировал, всем пожал руки, никаких проблем. Мы хотели добавить игрока в атаку, поэтому выпустили Ерохина. В концовке Клаудиньо немного подустал, начал допускать несвойственные ему ошибки.
– Что с Марио Фернандесом?
– Подвернул ногу, не так просто перестраиваться с натурального поля на синтетическое, – сказал тренер «Зенита».
Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
55 комментариев