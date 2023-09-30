Семак о поражениях «Зенита»: «Иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает. Не думаю, что мы уступаем по игре»

Сергей Семак объяснил поражения «Зенита» тем, что соперники больше забивают.

Петербуржцы проиграли 2 матча Мир подряд: «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).

– С чем связаны два поражения подряд в РПЛ?

– С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да. Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает.

– В случае победы «Краснодара» отставание от лидера будет семь очков, а по итогам тура «Зенит» может выпасть из пятерки лидеров. Нет внутреннего переживания?

– Всем неприятно, поражения не могут нравиться. Пока находимся в сложной ситуации, нужно играть и побеждать, а не смотреть в таблицу. Матчей еще много, таблица будет меняться часто.

– Клаудиньо не оценил свою замену, с чем это связано?

– Нормально отреагировал, всем пожал руки, никаких проблем. Мы хотели добавить игрока в атаку, поэтому выпустили Ерохина. В концовке немного подустал, начал допускать несвойственные ему ошибки.

– Что с ?

– Подвернул ногу, не так просто перестраиваться с натурального поля на синтетическое, – сказал тренер «Зенита».

Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!

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