Дзагоев о переходе в «Ламию»: «Здесь Тошич. Хотелось еще раз поиграть с футболистом топ-уровня»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Греция Алан Дзагоев Зоран Тошич Ламия Чемпионат.com Футбол

Алан Дзагоев рассказал, почему перешел в греческую «Ламию».

— Почему именно Греция и «Ламия»? Что тебя привлекло?

— В первую очередь то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Палеологоса, я сразу позвонил Зорану. Он рассказал, что это клуб из комфортного маленького города, все есть для футбола — в общем, очень положительно отозвался.

Несколько раз обсуждали, как тренировки проходят. Он сказал, что тренер вполне понимающий, для него главное, чтобы игрок был на поле в хороших кондициях. У Тошича и спортивный директор обо мне спрашивал, и генеральный, и президент. Все были за.

Греция — это Европа, здесь чемпионат достаточно хорошего уровня. Почему нет?

— Скучал по Тошичу? Какие главные воспоминания о Зоране?

— Конечно, скучал. Золотые годы ЦСКА, когда мы выигрывали чемпионство и Кубок, были при Зоране. Главное воспоминание — как они на правом фланге на пару с Марио Фернандесом разрывали всех. Это игрок топ-уровня, с которым хотелось еще раз поиграть. Так и случилось, – сказал Дзагоев.

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4 комментария

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Serge Vendino
Два человека, забивавшие последние золотые мячи ЦСКА
+6
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Жаргал Шадапов
Тошич очень здорово играл за цска.
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Рокко Сиффредди
К тому же тренера зовут Леонид)
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Bartez1986
Дзагоев из тех футболистров, за игрой которых приятно наблюдать, наверное, болельщикам любой команды
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