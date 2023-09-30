Дзагоев о переходе в «Ламию»: «Здесь Тошич. Хотелось еще раз поиграть с футболистом топ-уровня»

Алан Дзагоев рассказал, почему перешел в греческую «Ламию».

— Почему именно Греция и « »? Что тебя привлекло?

— В первую очередь то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Палеологоса, я сразу позвонил . Он рассказал, что это клуб из комфортного маленького города, все есть для футбола — в общем, очень положительно отозвался.

Несколько раз обсуждали, как тренировки проходят. Он сказал, что тренер вполне понимающий, для него главное, чтобы игрок был на поле в хороших кондициях. У Тошича и спортивный директор обо мне спрашивал, и генеральный, и президент. Все были за.

Греция — это Европа, здесь чемпионат достаточно хорошего уровня. Почему нет?

— Скучал по Тошичу? Какие главные воспоминания о Зоране?

— Конечно, скучал. Золотые годы , когда мы выигрывали чемпионство и Кубок, были при Зоране. Главное воспоминание — как они на правом фланге на пару с Марио Фернандесом разрывали всех. Это игрок топ-уровня, с которым хотелось еще раз поиграть. Так и случилось, – сказал .

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