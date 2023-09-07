Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

По информации «Чемпионата», Дзагоев близок к переходу в греческую «Ламию» – в его подписании заинтересован главный тренер команды Леонидас Воколос. В данный момент стороны согласовывают условия контракта.

Отметим, что за «Ламию» выступает экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

Алан Дзагоев находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Рубином». Подробная статистика экс-хавбека ЦСКА доступна здесь.

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