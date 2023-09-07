Дзагоев близок к переходу в греческую «Ламию». Там играет экс-хавбек ЦСКА Тошич

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Греция Алан Дзагоев Зоран Тошич Ламия Чемпионат.com Футбол

Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

По информации «Чемпионата», Дзагоев близок к переходу в греческую «Ламию» – в его подписании заинтересован главный тренер команды Леонидас Воколос. В данный момент стороны согласовывают условия контракта.

Отметим, что за «Ламию» выступает экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.

Алан Дзагоев находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Рубином». Подробная статистика экс-хавбека ЦСКА доступна здесь.

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17 комментариев

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Ранальду с пивком
Хороший вариант , все практически родное . И Тошич партнёр и тренер Леонидас
+42
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+41
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Ебздрогыч
Интер Майами собирает звездную Барсу 2010-х, Ламия собирает звездный ЦСКА 2000-х. Надо еще Вагнер Лава позвать, Карвальо и Березуцких
+25
-3
+22
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Simplicissimus
Ответ Ебздрогыч
Интер Майами собирает звездную Барсу 2010-х, Ламия собирает звездный ЦСКА 2000-х. Надо еще Вагнер Лава позвать, Карвальо и Березуцких
Осталось за малым - сделать липосакцию Карвальо, почистить печень и почки Жо, обстругать сучки Березуцким, организовать Гусеву пересадку волос, чтоб вернулась былая сила, Гогниеву пройти курс контроля над гневом,и прочесать свалки Владикавказа в поисках Кусова. Акинфеев и Вагнер все еще в порядке. Дерзайте, греки))
+16
-2
+14
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Владимир Тищенко
100 % Тошич настоял на этот трансфер)
+4
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+4
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IgroMan18
Странно что в рпл оказался никому не нужен
+4
-1
+3
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Артем Гладских
хорошо, отлично.
+2
0
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Islam Gasanov
Наконец то уехал в Европу, мечта Алана сбылась
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0
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Alexander Prokofyev
Ответ Ебздрогыч
Интер Майами собирает звездную Барсу 2010-х, Ламия собирает звездный ЦСКА 2000-х. Надо еще Вагнер Лава позвать, Карвальо и Березуцких
Рахимич все зарешает
+2
0
+2
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Сергей48
Отличное продолжение карьеры для Алана👌
+1
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Black Banana
С его здоровьем нужно было уже завершать
+2
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Gayz
Ответ IgroMan18
Странно что в рпл оказался никому не нужен
По моему ничего странного, все знают Дзагу после первой же тренировки в лазарет до конца сезона, смысл 💰. Хотя считаю хорошим футболистом в РПЛ, но травмы(
+1
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Roman
Дзагоев всё-таки поехал в Европу, как ему многие пророчили, но есть нюанс...
+3
-3
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Пользователь заблокирован
а когда то надежды подавал
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Vatikan
Ну так и надо писать, что может перейти в греческую "Ламию" Тошича!
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Cevin Cigan
Не плохой вариант,что для клуба,что для Дзаги!
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phill anselmo
Ответ Alexander Prokofyev
Рахимич все зарешает
Дениса Попова ещё
0
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