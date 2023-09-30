Первый тренер Дзагоева о переходе в греческую «Ламию»: «Алан просто захотел за границей пожить, думаю. Там получше, спокойнее»

Первый тренер Алана Дзагоева оценил его переход в греческую «Ламию».

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда.

Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи, пусть покоряет Европу. Но, конечно, лучше было бы в России поиграть. Все хотели бы видеть его в « ». Вот это то, что нужно было. Жаль. Но, может, он еще вернется», — сказал Юрий Наниев.

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