Первый тренер Дзагоева о переходе в греческую «Ламию»: «Алан просто захотел за границей пожить, думаю. Там получше, спокойнее»
Первый тренер Алана Дзагоева оценил его переход в греческую «Ламию».
«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда.
Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи, пусть покоряет Европу. Но, конечно, лучше было бы в России поиграть. Все хотели бы видеть его в «Алании». Вот это то, что нужно было. Жаль. Но, может, он еще вернется», — сказал Юрий Наниев.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
2 комментария