Мостовой о стажировке в «Сатурне»: «Чему меня может научить Кононов? В футболе все давно придумано»

Александр Мостовой высказался о предложении пройти стажировку в «Леон Сатурн».

«Правда ли, что (гендиректор «Леон Сатурн» – прим. Sports.ru) звал в « » поучиться у ? Мы же в шутливой форме. Нам на учебе сказали, что мы должны где-то практику проходить, я ответил: «О, Ромка, ты как раз сейчас в команде, вроде недалеко, может, к тебе заедем». Он сказал: «У нас Кононов тренер». Я ответил, что без разницы.

Широков сказал, что это не мой уровень? Давайте так: чему меня может научить Кононов? В футболе все давно придумано, поэтому, какая разница, где проходить стажировку.

Широков также говорил, что я зайду в «Спартак», когда уйдет Абаскаль? Мы же шутим всегда. Куда уйдет Абаскаль, как он уйдет, никуда он не уйдет. Так же можно было и про Кононова сказать, хотя он уже ушел. Это футбольный язык. Ничего такого», — сказал экс-игрок сборной России.

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