Широков о работе тренером: «С судьями, оказывается, нельзя даже не согласиться – надо все принимать на веру. Сказал, что арбитр молодец, а главный подошел – вот тебе желтая, иди отдыхай»

Теги Леон Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия РФС судьи Вторая лига Б Владимир Корытько деньги Футбол

Роман Широков поделился впечатлениями от работы главным тренером «Леон Сатурн».

С 31 августа Широков, занимающий пост генерального директора «Леон Сатурн», исполняет обязанности главного тренера команды после того, как Олег Кононов подал в отставку.

– Насколько вам интересно заниматься тренерской деятельностью? 

– С каждым днем все интереснее. Вижу, как прогрессирует команда. На мой взгляд, и ребятам стало интереснее работать под нашим с Владимиром Корытько руководством. Надеюсь, это взаимный процесс – будем прогрессировать и мы как тренеры, и команда – как футболисты.

– Вы на скамейке очень спокойны. Могли бы вести себя более эксцентрично.

– Вот повел – второй матч желтая карточка. Оказывается, нельзя с судьями даже не согласиться, надо все принимать на веру. То, что мы гол забили, а его не засчитали – это нормально.

– Что вы сказали арбитру?

– Что он молодец. Мы оцениваем его высоко, он гарцует вдоль линии хорошо, но хорошо бы оценивать ситуации, когда мяч в воротах.

– А судья что?

– Не оценил. Подошел главный арбитр, сказал – вот тебе желтая, иди отдыхай. И я пошел.

– Вы повысили себе заработную плату, когда стали на двух должностях работать?

– Понизил. Когда побеждаем, премиальные не получаю – есть нюансы.

– Вам деньги не нужны?

– Нужны. Как и всем.

Вот, например, мы бы хотели поменять поле. Агрономы делают все возможное, чтобы поле было хорошим, но очевидно, что нам необходимо искусственное – чтобы и тренироваться на нем постоянно, и чтобы на нем работали и детские команды клуба.

Надеюсь, на это обратят внимание и в РФС. В Раменском мы можем создать подмосковный кластер развития футбола, – сказал Широков.

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Широков о работе тренером: С судьями, оказывается, нельзя даже не согласиться – надо все принимать на веру. Им даже втащить, оказывается, нельзя - грустно добавил Роман.
+5
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Chernoy
А че не ударил то?
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maks44
Даже "втащить" судье нельзя. Безобразие!
+1
0
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Пинающий Достоинства
Этот юрист в процессах себя также с судьями ведёт?!
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V_J_I_K
Не знаю как Широков, а Корытько - крыса.
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Валдис Пельш
Ответ Ебздрогыч
Широков о работе тренером: С судьями, оказывается, нельзя даже не согласиться – надо все принимать на веру. Им даже втащить, оказывается, нельзя - грустно добавил Роман.
он бы не так сказал
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