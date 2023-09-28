Широков о работе тренером: «С судьями, оказывается, нельзя даже не согласиться – надо все принимать на веру. Сказал, что арбитр молодец, а главный подошел – вот тебе желтая, иди отдыхай»

Роман Широков поделился впечатлениями от работы главным тренером «Леон Сатурн».

С 31 августа , занимающий пост генерального директора « », исполняет обязанности главного тренера команды после того, как Олег Кононов подал в отставку.

– Насколько вам интересно заниматься тренерской деятельностью?

– С каждым днем все интереснее. Вижу, как прогрессирует команда. На мой взгляд, и ребятам стало интереснее работать под нашим с Владимиром Корытько руководством. Надеюсь, это взаимный процесс – будем прогрессировать и мы как тренеры, и команда – как футболисты.

– Вы на скамейке очень спокойны. Могли бы вести себя более эксцентрично.

– Вот повел – второй матч желтая карточка. Оказывается, нельзя с судьями даже не согласиться, надо все принимать на веру. То, что мы гол забили, а его не засчитали – это нормально.

– Что вы сказали арбитру?

– Что он молодец. Мы оцениваем его высоко, он гарцует вдоль линии хорошо, но хорошо бы оценивать ситуации, когда мяч в воротах.

– А судья что?

– Не оценил. Подошел главный арбитр, сказал – вот тебе желтая, иди отдыхай. И я пошел.

– Вы повысили себе заработную плату, когда стали на двух должностях работать?

– Понизил. Когда побеждаем, премиальные не получаю – есть нюансы.

– Вам деньги не нужны?

– Нужны. Как и всем.

Вот, например, мы бы хотели поменять поле. Агрономы делают все возможное, чтобы поле было хорошим, но очевидно, что нам необходимо искусственное – чтобы и тренироваться на нем постоянно, и чтобы на нем работали и детские команды клуба.

Надеюсь, на это обратят внимание и в . В Раменском мы можем создать подмосковный кластер развития футбола, – сказал Широков.

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