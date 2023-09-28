Широков об уходе Кононова из «Леон Сатурн»: «Предполагал, что не так крысино сделает. Ушел – и слава богу»
Роман Широков высказался об уходе Олега Кононова из «Леон Сатурн».
Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Леон Сатурн» 31 августа. Широков, занимающий в клубе пост генерального директора, стал исполнять его обязанности.
«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел – и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть.
В принципе, он здраво оценил мои претензии по игре и быстро нас покинул. Мы к этому спокойно относимся.
Мы прекрасно знали, какие есть проблемы – знали, что, несмотря на победы на старте, будем терять очки с такой игрой. Сейчас эти проблемы решили, ребята правильно воспринимают наши требования, прогрессируем потихоньку», –сказал Широков.
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