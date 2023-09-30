«Барса» не проигрывает в 9 матчах сезона – 7 побед и 2 ничьих

Теги Барселона Севилья Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений на старте сезона до 9 матчей.

«Барса» дома обыграла «Севилью» (1:0) в 8-м туре Ла Лиги.

Команда тренера Хави одержала 7 побед и 2 раза сыграла вничью в Примере и Лиге чемпионов.

Каталонцы набрали 20 очков и на эту минуту лидируют в таблице чемпионата Испании. «Жирона» (19 баллов) и «Реал» (18) в этом туре сыграют друг с другом.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».

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42 комментария

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Maksim1302
Ответ rigobersong
Матч Хетафе чистая пенка на Гави -2 очка, Матч с Мальоркой чистая пенка на Ямале - 2 очка:) Должно было быть 9 из 9ти, но тебас уже в открытую говорит, что он за реал:))
Но все равно продолжают твердить, что Барса судей покупает
+33
-9
+24
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rigobersong
Матч Хетафе чистая пенка на Гави -2 очка, Матч с Мальоркой чистая пенка на Ямале - 2 очка:) Должно было быть 9 из 9ти, но тебас уже в открытую говорит, что он за реал:))
+39
-17
+22
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Арман Бижанов
значит завтра снова что нибудь напишут про Негрейру😄
+19
-4
+15
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Леван Мкртчян
Как же прекрасен Гави, когда его не привязывают схемой в оковы левого полуфланга.
Первый тайм с Мальоркой( пока его опять не стали использовать фишкой на полуфланге) и почти два тайма сегодня ( до выхода Ромео) -- просто шикарно ...
Отбирает -- отдает пасы на любой вкус -- страхует всех подряд( даже вратаря)) -- и даже иногда пытается замыкать
+11
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TAGAY
Гави МВП матча!ЗВЕРЬ! Фермин кстати топовый матч провел, пасы были хороши, двигался очень много и умно, обводил и пахал как угорелый! надо его чаще наигрывать, бешеный топ!
+9
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+9
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Однажды в Космосе
Возрождение Барселоны!!!
+7
-2
+5
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Раиль Гайнетдинов
Рамос красавчик 🔥👍🏻
+3
0
+3
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Экселлент
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Гави тигр. Гави и Педри единственные игроки ради которых я смотрю матчи Барсы. Просто в два ряла тащат дохлую Барсу 3й сезон
Там ещё Ямал с Фермином поспевают, скоро и они будут феерить, Фермин сегодня вообще на топовом уровне отыграл свои минуты
+3
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+3
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D3SP7C1TO
Максимально разные по составу матчи. То разгромы по 5:0, то какие-то нереальные камбэки, то победы на тоненького с минимальным счётом, как в прошлом сезоне. От Барсы просто не знаешь, чего ожидать, стабильности никакой 🙃
+5
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Aymammet Baylyyew
Вся блауграна блогадарны Рамосу за гол
Вамос Рамос
+2
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Гави тигр.
Гави и Педри единственные игроки ради которых я смотрю матчи Барсы.
Просто в два ряла тащат дохлую Барсу 3й сезон
+2
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BurBon
Ответ D3SP7C1TO
Максимально разные по составу матчи. То разгромы по 5:0, то какие-то нереальные камбэки, то победы на тоненького с минимальным счётом, как в прошлом сезоне. От Барсы просто не знаешь, чего ожидать, стабильности никакой 🙃
Тут еще график и травмы сказались.
+1
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Ярик01
Ответ Bazilic
Уже два года выигрывают в чемпионате, а стабильности нет)
Барселона не брала два последних года чемпионат
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Bazilic
Ответ D3SP7C1TO
Максимально разные по составу матчи. То разгромы по 5:0, то какие-то нереальные камбэки, то победы на тоненького с минимальным счётом, как в прошлом сезоне. От Барсы просто не знаешь, чего ожидать, стабильности никакой 🙃
Уже два года выигрывают в чемпионате, а стабильности нет)
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Игорь Климов
Ответ Lux_Vid Александров
Перепроверил, подтверждаю. Ты прав, что он прав
Несомненно, что это не не сомнительное утверждение, респект!
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Экселлент
Ответ Lux_Vid Александров
Перепроверил, подтверждаю. Ты прав, что он прав
😂😂😂👍
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Игорь Климов
Ответ Maksim1302
Но все равно продолжают твердить, что Барса судей покупает
Давно всем известно, что "лучшая защита - это нападение". (с)
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Bazilic
Ответ Ярик01
Барселона не брала два последних года чемпионат
Я про матчи
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Матч Хетафе чистая пенка на Гави -2 очка, Матч с Мальоркой чистая пенка на Ямале - 2 очка:) Должно было быть 9 из 9ти, но тебас уже в открытую говорит, что он за реал:))
В этом ты совершенно прав!
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Пацанчик реальный
Ответ Oleg
Я никакой не рИчажный, я персофан того, кто был коронован победой на ЧМ в 2022 году, кто выиграет 8 ЗМ и у кого нет исторически соперников кроме Пеле. По делу Негрейры лишь угораю ибо год уже не могут доказательную базу собрать.
Ты в первую очередь человек,которого можно охарактеризовать видоизменив слово долбить!А остальное можно приплюсовать потом!
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Oleg
Ответ Пацанчик реальный
рИчажные поросята опять начали хрюкать,хахаха!на это можно смотреть вечно!😂😂😂
Я никакой не рИчажный, я персофан того, кто был коронован победой на ЧМ в 2022 году, кто выиграет 8 ЗМ и у кого нет исторически соперников кроме Пеле.

По делу Негрейры лишь угораю ибо год уже не могут доказательную базу собрать.
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Водяра
Хави выиграет Ла Лигу и Лигу Европы в этом сезоне. Приятного просмотра мучачас.
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ДЖИН
Нормально ползем к чемпионству. Тяжело но идëм.
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falkao2013
Нормально идём. Местами тяжеловато выглядит команда,но главное набирать очки там где они должны быть,а не терять в матчах с Мальорками.
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Станислав Л
редакторы - в ЛЧ ничьей не было
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