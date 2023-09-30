«Барса» не проигрывает в 9 матчах сезона – 7 побед и 2 ничьих

«Барселона» продлила серию без поражений на старте сезона до 9 матчей.

«Барса» дома обыграла «Севилью» (1:0) в 8-м туре .

Команда тренера одержала 7 побед и 2 раза сыграла вничью в Примере и Лиге чемпионов.

Каталонцы набрали 20 очков и на эту минуту лидируют в таблице чемпионата . «Жирона» (19 баллов) и «Реал» (18) в этом туре сыграют друг с другом.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « ».

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