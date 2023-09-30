«Барса» не проигрывает в 9 матчах сезона – 7 побед и 2 ничьих
«Барселона» продлила серию без поражений на старте сезона до 9 матчей.
«Барса» дома обыграла «Севилью» (1:0) в 8-м туре Ла Лиги.
Команда тренера Хави одержала 7 побед и 2 раза сыграла вничью в Примере и Лиге чемпионов.
Каталонцы набрали 20 очков и на эту минуту лидируют в таблице чемпионата Испании. «Жирона» (19 баллов) и «Реал» (18) в этом туре сыграют друг с другом.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Первый тайм с Мальоркой( пока его опять не стали использовать фишкой на полуфланге) и почти два тайма сегодня ( до выхода Ромео) -- просто шикарно ...
Отбирает -- отдает пасы на любой вкус -- страхует всех подряд( даже вратаря)) -- и даже иногда пытается замыкать
Вамос Рамос
Гави и Педри единственные игроки ради которых я смотрю матчи Барсы.
Просто в два ряла тащат дохлую Барсу 3й сезон
По делу Негрейры лишь угораю ибо год уже не могут доказательную базу собрать.