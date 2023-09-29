Президент «ПСЖ» о Левандовском: «Каждый клуб мира задумывался о его подписании. Это машина для забивания голов»
Президент «ПСЖ» рассказал, мог ли клуб подписать Роберта Левандовского.
– Был ли Роберт Левандовски когда-нибудь близок к переходу в «ПСЖ»?
– Я придерживаюсь политики не говорить об игроках, которые не находятся в «ПСЖ», и о трансферах, которые произойдут или должны были произойти.
Но ни для кого не секрет, что Роберт – феноменальный нападающий. Каждый клуб мира на каком-то этапе задумывался о его подписании.
Но на текущий момент Роберт – игрок «Барселоны», и я уважаю это. Вы должны гордиться им.
Таких бомбардиров, которые забивают почти в каждом матче, не так много.
Это машина для забивания голов. Отличный парень. Я могу сказать о нем только хорошее, – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
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Ок.
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