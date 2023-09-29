Президент «ПСЖ» о Левандовском: «Каждый клуб мира задумывался о его подписании. Это машина для забивания голов»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Роберт Левандовски Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» рассказал, мог ли клуб подписать Роберта Левандовского.

– Был ли Роберт Левандовски когда-нибудь близок к переходу в «ПСЖ»?

– Я придерживаюсь политики не говорить об игроках, которые не находятся в «ПСЖ», и о трансферах, которые произойдут или должны были произойти.

Но ни для кого не секрет, что Роберт – феноменальный нападающий. Каждый клуб мира на каком-то этапе задумывался о его подписании.

Но на текущий момент Роберт – игрок «Барселоны», и я уважаю это. Вы должны гордиться им.

Таких бомбардиров, которые забивают почти в каждом матче, не так много.

Это машина для забивания голов. Отличный парень. Я могу сказать о нем только хорошее, – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

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10 комментариев

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Akezhan Kutvarov
Если Феликс продолжит в том же духе подносить ему снаряды, а потом ещё выздоровеет и наберёт форму Педри, то Лёва будет убивать всех и вся. Он даже старея не сбавляет темпа.
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войд
Какая-то бесполезная машина получается,ведь топ клубам он практически не забивает)
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Bleck Ridermen
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Замыкалдовский и.
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Александр Гончаров
Ответ войд
Какая-то бесполезная машина получается,ведь топ клубам он практически не забивает)
С такими игроками становятся чемпионами во внутренних чемпионатах, а для ЛЧ нужна командная игра в целом сильная.
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Overkiller
Ответ войд
Какая-то бесполезная машина получается,ведь топ клубам он практически не забивает)
Третий в истории после Месси и Роналду по голам в Лиге Чемпионов - "бесполезная машина".
Ок.
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-3
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Tristan...
Ответ войд
Какая-то бесполезная машина получается,ведь топ клубам он практически не забивает)
Так, стоп. Мы же всем спорцом ему два ЗМ вручали... а он, оказывается, бесполезный...
Помню покер в ворота Реала от этого бесполезного...
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Геннадий Тимченко
Ответ Александр Гончаров
С такими игроками становятся чемпионами во внутренних чемпионатах, а для ЛЧ нужна командная игра в целом сильная.
Лёва пришел в Барсу и она впервые, как перестала платить судьям, взяла чемпионство.... или это случайность❓🤔
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