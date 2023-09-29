Президент «Ниццы» о Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста: «Испытываем облегчение от того, что все закончилось хорошо, и поддерживаем его»

Президент «Ниццы» выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексиса Бека-Бека.

Сегодня 22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. С ним вели переговоры. Спустя два часа стало известно, что пожарные увели Бека-Бека с моста, сейчас он в безопасности.

«Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для все закончилось хорошо. О нем позаботились.

Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб», – сказал Жан-Пьер Ривер.

😱 Бека-Бека из «Ниццы» едва не спрыгнул с моста. Его спасли

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS