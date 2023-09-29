Президент «Ниццы» о Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста: «Испытываем облегчение от того, что все закончилось хорошо, и поддерживаем его»
Президент «Ниццы» выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексиса Бека-Бека.
Сегодня 22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. С ним вели переговоры. Спустя два часа стало известно, что пожарные увели Бека-Бека с моста, сейчас он в безопасности.
«Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились.
Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб», – сказал Жан-Пьер Ривер.
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Ещё не в курсе что в глазах женщины ничто так не обесценивается, как страдания и жертвы к ней
в том числе, и ментально.
Я хотел любви, но вышло всё не так,
Знаю я ничего в жизни не вернуть
И теперь у меня один лишь только путь...
Целее будет.