Президент «Ниццы» о Бека-Бека, который хотел прыгнуть с моста: «Испытываем облегчение от того, что все закончилось хорошо, и поддерживаем его»

Теги Ницца лига 1 Франция происшествия Алексис Бека-Бека контент Футбол

Президент «Ниццы» выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексиса Бека-Бека.

Сегодня 22-летний футболист, игравший за «Локомотив», угрожал броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. С ним вели переговоры. Спустя два часа стало известно, что пожарные увели Бека-Бека с моста, сейчас он в безопасности.

«Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились.

Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб», – сказал Жан-Пьер Ривер.

😱 Бека-Бека из «Ниццы» едва не спрыгнул с моста. Его спасли

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22 комментария

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Руслан Ганбаров
Жаль его на самом деле. Молодой, неопытный...
Ещё не в курсе что в глазах женщины ничто так не обесценивается, как страдания и жертвы к ней
+43
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Руслан Ганбаров
Ответ Нейтральный критик
Женщины разные бывают.
Это ошибка под номером 2
+30
-3
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Egor Aleksandrovich
как говорил Гусев - "берегите себя", друзья.
в том числе, и ментально.
+16
-1
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adminS.ru
«Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня 13 миллионов евро чуть не улетели с моста»
+10
-2
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Egor Aleksandrovich
Ответ Сибирский литовец
Комментарий скрыт
невероятно смешно (нет)
+6
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xQcoW
Всего лишь расторгнут контракт в конце сезона
+3
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Константиньо
С головы сорвал ветер мой колпак,
Я хотел любви, но вышло всё не так,
Знаю я ничего в жизни не вернуть
И теперь у меня один лишь только путь...
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-1
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svft
Мы поддерживаем его, как и весь клуб. И шкафчик уже освободили.
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bestttttttofthebest
Хорошо что все обошлось)
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Samkotofei
Внесите поправку в его контракт: "вне футбольного поля передвигаться ТОЛЬКО с парашютом на спине."
Целее будет.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Сибирский литовец
ну собственно какие новости, такие и шутки.
что не так с этой новостью? у человека психологические и ментальные проблемы
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Сибирский литовец
Ответ Egor Aleksandrovich
что не так с этой новостью? у человека психологические и ментальные проблемы
стоило ли это писать? Раньше на НТВ была такая передача Максимум с Глебом Пьяных, вот как раз
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JamesBulger7
Ответ Руслан Ганбаров
Жаль его на самом деле. Молодой, неопытный... Ещё не в курсе что в глазах женщины ничто так не обесценивается, как страдания и жертвы к ней
Хорошо сказано🤝
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Руслан Ганбаров
Жаль его на самом деле. Молодой, неопытный... Ещё не в курсе что в глазах женщины ничто так не обесценивается, как страдания и жертвы к ней
👍
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Abdulla
Ответ Cat Behemoth
Пацан сказал - пацан не сделал. Тряпка, а не пацан.
У Вас что-то не то с местом, которым думают...
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Гуркюфф
Ответ Abdulla
У Вас что-то не то с местом, которым думают...
Наверное геморрой
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