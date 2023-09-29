В 3-м матче «Ростова» подряд отыгрываются с 0:2. Команда Карпина сама сделала это против «Урала», а упускала преимущество с «Балтикой» и ЦСКА
«Ростов» отыгрался со счетом 0:2 в матче с «Уралом».
Команды проводят игру в рамках 10-го тура Мир РПЛ.
Ростовчане уступали с разницей в два мяча к 17-й минуте игры, после чего отыгрались к 47-й минуте встречи.
В третьем матче подряд с участием «Ростова» одна из команд отыгрывают разницу в два мяча.
В предыдущих двух играх это удавалось соперникам команды Валерия Карпина – «Балтике» (2:2) и ЦСКА (3:3).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Ростов» – «Урал».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Со времен Матюнина и его диких стараний за Химки в матче с КС не помню такого