В 3-м матче «Ростова» подряд отыгрываются с 0:2. Команда Карпина сама сделала это против «Урала», а упускала преимущество с «Балтикой» и ЦСКА

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Балтика Урал Валерий Карпин Футбол

«Ростов» отыгрался со счетом 0:2 в матче с «Уралом».

Команды проводят игру в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

Ростовчане уступали с разницей в два мяча к 17-й минуте игры, после чего отыгрались к 47-й минуте встречи.

В третьем матче подряд с участием «Ростова» одна из команд отыгрывают разницу в два мяча.

В предыдущих двух играх это удавалось соперникам команды Валерия Карпина – «Балтике» (2:2) и ЦСКА (3:3).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Ростов» – «Урал».

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6 комментариев

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Buharoid
С таким судьей они и у Баварии с 0-2 отыграются. Просто позор.
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Roman Roman
у кого-то очень плохо с русским языкоми заголовок противоречит содержанию... хотелось кратко и изящно - получилась белиберда...
+2
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Dmitry Orlov
Ну, по крайней мере смотреть их матчи не скучно.
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King_X
Такой позор
Со времен Матюнина и его диких стараний за Химки в матче с КС не помню такого
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xomamb
домашний стадион, левый пенальти, автогол, удаление у соперника - все против гениального Лерика
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