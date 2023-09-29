В 3-м матче «Ростова» подряд отыгрываются с 0:2. Команда Карпина сама сделала это против «Урала», а упускала преимущество с «Балтикой» и ЦСКА

«Ростов» отыгрался со счетом 0:2 в матче с «Уралом».

Команды проводят игру в рамках 10-го тура Мир .

Ростовчане уступали с разницей в два мяча к 17-й минуте игры, после чего отыгрались к 47-й минуте встречи.

В третьем матче подряд с участием « » одна из команд отыгрывают разницу в два мяча.

В предыдущих двух играх это удавалось соперникам команды – «Балтике» (2:2) и (3:3).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Ростов» – « ».

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