«Роналду остается лучшим на своей позиции. Забивать получается у него лучше всего». Тренер Нигерии Пезейру о Криштиану
Жозе Пезейру назвал Криштиану Роналду лучшим нападающим.
– Есть сомнения относительно уровня Криштиану Роналду в сборной Португалии в краткосрочной перспективе.
– Это футболист, который забивает голы. Криштиану Роналду остается лучшим на своей позиции.
У португальской сборной очень качественная команда, и Криштиану намерен забивать, потому что это получается у него лучше всего, – сказал главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру.
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