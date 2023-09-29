«Роналду остается лучшим на своей позиции. Забивать получается у него лучше всего». Тренер Нигерии Пезейру о Криштиану

Жозе Пезейру назвал Криштиану Роналду лучшим нападающим.

– Есть сомнения относительно уровня в в краткосрочной перспективе.

– Это футболист, который забивает голы. Криштиану Роналду остается лучшим на своей позиции.

У португальской сборной очень качественная команда, и Криштиану намерен забивать, потому что это получается у него лучше всего, – сказал главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру.

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