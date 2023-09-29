«Роналду остается лучшим на своей позиции. Забивать получается у него лучше всего». Тренер Нигерии Пезейру о Криштиану

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Жозе Пезейру высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Жозе Пезейру назвал Криштиану Роналду лучшим нападающим.

– Есть сомнения относительно уровня Криштиану Роналду в сборной Португалии в краткосрочной перспективе.

– Это футболист, который забивает голы. Криштиану Роналду остается лучшим на своей позиции.

У португальской сборной очень качественная команда, и Криштиану намерен забивать, потому что это получается у него лучше всего, – сказал главный тренер сборной Нигерии Жозе Пезейру.

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13 комментариев

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Игорь Климов
Ну, вот почему он так категоричен? Есть кто тоже в мире уважает этого Португальца7 - многие школьники и домохозяйки, которые массово на него🇵🇹 подписаны в инстаграме, но Лео Месси🇦🇷 более универсальный и мастеровитый как футболист.
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Великий Алонсо
Роналду действительно лучший футболист планеты в 38 лет. Мбаппе, Холанд - хуже чем Криштиану. Месси я даже не упоминаю, этот персонаж всю карьеру позади Роналду, а сейчас тем более.
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rembrandao
Ответ Великий Алонсо
Роналду действительно лучший футболист планеты в 38 лет. Мбаппе, Холанд - хуже чем Криштиану. Месси я даже не упоминаю, этот персонаж всю карьеру позади Роналду, а сейчас тем более.
У меня жир с монитора потек
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DecardShow
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Как же велик Криштиану 👑
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ОМАР бб
Ответ Великий Алонсо
Роналду действительно лучший футболист планеты в 38 лет. Мбаппе, Холанд - хуже чем Криштиану. Месси я даже не упоминаю, этот персонаж всю карьеру позади Роналду, а сейчас тем более.
Все таки упоминал)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Роман
ЗедПатриот - это похоже Барсик Юрана. Только тому удавалось с такой скоростью прийти на новость своего кумира.
Куда пропал барсик кстати?
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