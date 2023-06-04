Ханс-Йоахим Ватцке: «Если «Бавария» и «Боруссия» сработают нормально, мюнхенцы станут чемпионами в 12-й раз подряд. Они должны играть хуже, а мы лучше, чтобы было иначе»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке объяснил, почему «Бавария» вновь выиграет чемпионат Германии.

В нынешнем сезоне Бундеслиги мюнхенский клуб стал чемпионом в 11-м сезоне подряд.

«Боруссия» также претендовала на титул, но сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) в заключительном туре.

«У нас очень разные требования. «Боруссия» должна играть лучше, а «Бавария» – хуже.

В ином случае если обе команды будут работать в нормальном режиме, «Бавария» станет чемпионом в двенадцатый раз подряд.

Нравится ли людям это слышать или нет, но это просто факт», – сказал генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

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23 комментария

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Los Galácticos
Еще хуже играть как в конце сезона при Тухеле мюнхенцы вряд ли уже смогут, такой шанс упустили стать чемпионами, теперь придётся еще лет 10 ждать.
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cektor
до сих пор не укладывается в голове , как Боруссия дома упустила чемпионство ..
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Dikki Shelton
С таким настроем точно не выиграете. Неправильно это 😔
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deadjoker
Вас люди тащили как могли, даже работы лишились. А вы все равно обделаться умудрились.
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<~Inter~>
Ответ Dikki Shelton
С таким настроем точно не выиграете. Неправильно это 😔
Так он просто правду сказал. Разница в ресурсах команды слишком велика и при хорошей игре со стороны обоих клубов Бавария выиграет титул с хорошим отрывом
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Артур Ганненко
Выдал базу, Боруссия может стать чемпионом лишь при кризисе в Баварии и своем оверперформансе. В этом году Боруссия играла на своем уровне. При кризисе Баварии этого не хватило, чтобы стать чемпионом. А были сезоны, когда Боруссия прыгала выше головы, но для чемпионства тоже не хватало, т.к. Бавария была в порядке. Нужно именно сочетание обоих факторов, что редко бывает
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blaugrano
Хасан и Кан сработали в нормальном режиме - всё было в ваших руках.
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SaH4r.
Ответ cektor
до сих пор не укладывается в голове , как Боруссия дома упустила чемпионство ..
отсутствие менталитета чемпиона. Вечные лузеры
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Konstar
Что за менталитет лузеров?!
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Ксяоми Ноутов
Красава, менталитет лузеров прививает игрокам.
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CriminalJoint62
Короче, он говорит что Боруссия не может конкурировать с Баварией. 😥
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Crazy Writer
Ответ <~Inter~>
Так он просто правду сказал. Разница в ресурсах команды слишком велика и при хорошей игре со стороны обоих клубов Бавария выиграет титул с хорошим отрывом
Каких ресурсах?! Да собсна из-за этого упыря Ватцке Боруссия и не может. Политика у него такая - раскрывать игроков и продавать дорого. Давно бы уже выиграли что-то и не один раз, если бы сохраняли своих лидеров, а не стремились спихнуть их побыстрее и по дороже.
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MB210
Дортмундцы все равно сольются
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Глиномес
Какую то базу выдал
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arlovski
всё так
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wolkov
ахахаххаах, да как выясняется, даже если баварка вообще не играет и сливает чемп, боруссия раздвигает булки🤣🤣🤣🤣
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Рашпель793
В этом сезоне руководство, тренеры и игроки Баварии делали всё возможное, чтобы не стать чемпионами, но даже при таких раскладах дортмундцы наподливили. Так что не угадал дядька.
Хз насколько плохо должна играть Бавария, чтобы Дортмунд таки взял чемпионство.
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<~Inter~>
Ответ Crazy Writer
Каких ресурсах?! Да собсна из-за этого упыря Ватцке Боруссия и не может. Политика у него такая - раскрывать игроков и продавать дорого. Давно бы уже выиграли что-то и не один раз, если бы сохраняли своих лидеров, а не стремились спихнуть их побыстрее и по дороже.
Бюджет клуба и стоимость состава на совершенно разных уровнях. При всём желании ни один клуб Бундеслиги не в состоянии платить игрокам зарплаты на уровне Баварии
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Дмитрий Мужанов
Ответ Dikki Shelton
С таким настроем точно не выиграете. Неправильно это 😔
Это точно. Видишь пришло время кого-то поменять в руководстве Боруссии. Ведь даже в Баварии уволили Кана и Салихамиджича(не смотря на чемпионство) а в Боруссии как будто каждый год всем довольны.
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