Ханс-Йоахим Ватцке объяснил, почему «Бавария» вновь выиграет чемпионат Германии.

В нынешнем сезоне Бундеслиги мюнхенский клуб стал чемпионом в 11-м сезоне подряд.

« » также претендовала на титул, но сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) в заключительном туре.

«У нас очень разные требования. «Боруссия» должна играть лучше, а «Бавария» – хуже.

В ином случае если обе команды будут работать в нормальном режиме, « » станет чемпионом в двенадцатый раз подряд.

Нравится ли людям это слышать или нет, но это просто факт», – сказал генеральный директор дортмундского клуба .

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