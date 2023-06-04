Ханс-Йоахим Ватцке: «Если «Бавария» и «Боруссия» сработают нормально, мюнхенцы станут чемпионами в 12-й раз подряд. Они должны играть хуже, а мы лучше, чтобы было иначе»
Ханс-Йоахим Ватцке объяснил, почему «Бавария» вновь выиграет чемпионат Германии.
В нынешнем сезоне Бундеслиги мюнхенский клуб стал чемпионом в 11-м сезоне подряд.
«Боруссия» также претендовала на титул, но сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) в заключительном туре.
«У нас очень разные требования. «Боруссия» должна играть лучше, а «Бавария» – хуже.
В ином случае если обе команды будут работать в нормальном режиме, «Бавария» станет чемпионом в двенадцатый раз подряд.
Нравится ли людям это слышать или нет, но это просто факт», – сказал генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
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Хз насколько плохо должна играть Бавария, чтобы Дортмунд таки взял чемпионство.