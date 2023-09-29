Салтыков о переходе из «Крыльев» в топ-клуб РПЛ: «Как минимум подумаю. Деньги не волнуют, важно поговорить с тренером»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Никита Салтыков Футбол

Никита Салтыков ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб РПЛ.

– По твоему будущему много слухов – ЦСКА, «Локомотив». Как реагируешь?

– Никак, я игрок «Крыльев» – хочу играть за эту команду.

– Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, ты же не откажешься.

– Ну, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение.

– Как должна развиваться твоя карьера, чтобы ты был ей доволен?

– Главное – я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков.

– В чем тебе надо добавить?

– В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев пихает за это. Но правильно делает.

– А кто жестче всех пихал за карьеру?

– Костя Савичев в «Акроне». Мы с «Уфой» тогда играли. Там было все по делу, но он мне пихал весь матч. А я такой человек, которому вообще нельзя пихать, меня лучше хвалить. Меня в команде даже в шутку хвалят всегда, чтобы поддерживать в тонусе. А с «Уфой» я прям приуныл. А унывать я не люблю! – сказал 19-летний вингер «Крыльев Советов», у которого 4 гола в 8 матчах Мир РПЛ.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Ответ Тиджани Бабангида
Публичные бессеребреники , как правило, за деньги готовы покинуть клуб по первому свистку
Не нуди. Деньги всем важны это очевидно, без них жить нельзя. Но как и на любой работе, деньги это один из факторов и не всегда определяющий. Мало что ли случаев когда губят карьеру когда гонятся за деньгами, лучше стабильная карьера чем разовый взлёт за краткосрочным заработком, а потом забвение в фнл или медиалиге.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reggi
Ответ Mbest77
Надо было ответить: «Я и так в топ-клубе, сейчас на 2 месте, зачем идти на понижение») Получил бы огромное уважение среди всех болельщиков
Нет, не среди всех, включая адекватных болельщиков Крыльев, которым вообще несвойственны шапкозакидательские настроения и громкие самоуверенные заявления. Сыграно всего 9 туров. Ещё через 21 матч любые заявления будут уместны, а сейчас ни к чему.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Судя по таблице РПЛ топ-клуб скорее Крылышки чем ЦСКА и Локо.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reggi
Эх, Никита, если бы решение о переходе зависело бы только от тебя... Предложат Паше большой для него куш, и пойдёшь ты, куда он скажет, как сильно бы ни хотел остаться в Крыльях.
Ну да ладно, это дело будущее. А пока просто спасибо за игру в Самаре и пожелания прибавлять в игре с каждым матчем!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Тут от Никитоса то особо не зависит. Все вопросы к Паше Андрееву.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovid Mirzoev
Ответ Назар Игорь
Судя по таблице РПЛ топ-клуб скорее Крылышки чем ЦСКА и Локо.
После нескольких туров нельзя поставить Крылья выше ЦСКА и Локомотива...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Aleksandrovich
ждем зимой в ЦСКА, парень приглянулся еще в играх за Акрон в том сезоне, когда они кубок играли.
Файзулаев, Салтыков, Глебов - отличная молодежь будет на будущее и перспективу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reggi
Спортс, выложили бы превью Крыльев к матчу со Спартаком...) там и нашим "бывшим" привет передали, и в целом, шикарный ролик получился
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Назар Игорь
Судя по таблице РПЛ топ-клуб скорее Крылышки чем ЦСКА и Локо.
Щас бы по таблице после 9 тура определять, кто топ-клуб, а кто нет, игнорируя прошлое.
А чего не после первого тура? Там небось и Урал в топах был.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor Aleksandrovich
Ответ Alexander Baranov
Нет, в ЦСКА угробит карьеру, Федотов заставит его бегать и прыгать как Заболотный, а в футбол играть не позволит
то то я смотрю, как он Аббосу "не позволяет" играть, только и делает парень, что бегает и прыгает все 90 минут на поле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий