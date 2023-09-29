Салтыков о переходе из «Крыльев» в топ-клуб РПЛ: «Как минимум подумаю. Деньги не волнуют, важно поговорить с тренером»

Никита Салтыков ответил на вопрос о возможном переходе в топ-клуб РПЛ.

– По твоему будущему много слухов – ЦСКА, «Локомотив». Как реагируешь?

– Никак, я игрок «Крыльев» – хочу играть за эту команду.

– Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, ты же не откажешься.

– Ну, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение.

– Как должна развиваться твоя карьера, чтобы ты был ей доволен?

– Главное – я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков.

– В чем тебе надо добавить?

– В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев пихает за это. Но правильно делает.

– А кто жестче всех пихал за карьеру?

– Костя Савичев в «Акроне». Мы с «Уфой» тогда играли. Там было все по делу, но он мне пихал весь матч. А я такой человек, которому вообще нельзя пихать, меня лучше хвалить. Меня в команде даже в шутку хвалят всегда, чтобы поддерживать в тонусе. А с «Уфой» я прям приуныл. А унывать я не люблю! – сказал 19-летний вингер « », у которого 4 гола в 8 матчах Мир .

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