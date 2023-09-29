Хавбек «Крыльев» Салтыков о 2-м месте в РПЛ: «Классная атмосфера в команде, везение, к каждому сопернику подходим индивидуально»
Никита Салтыков рассказал, почему «Крыльев Советов» идут вторыми в Мир РПЛ.
«Команда и в прошлом сезоне хорошо играла. Просто не залетало так, как залетает сейчас. Во-первых, у нас очень классная атмосфера в команде. Во-вторых, везение тоже присутствует. В-третьих, работа дает плоды, мы к каждому сопернику индивидуально подходим, разбираем.
У нас в команде семья. Даже иностранцы со всеми общаются, никто не разбивается на группы. Все максимально кайфово.
Мы все молодые. Единственное, в концовках матчей нам это мешает, опыта не хватает: с «Локо» в конце упустили победу, с ЦСКА в большинстве тоже потеряли очки. Но возраст помогает классно выбегать в быстрые атаки! Молодые это делают лучше», – сказал хавбек «Крыльев Советов».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Комментарии