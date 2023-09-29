«МЮ» отменил отстранение Антони. Решение могут изменить в зависимости от хода расследования
Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».
«С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.
Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» решил, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование. Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий.
Как клуб, мы осуждаем акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», – сказано в заявлении клуба.
Напомним, 10 сентября «МЮ» отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. Статистику 23-летнего Антони можно найти здесь.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 30 сентября – против «Кристал Пэлас».
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полиции и суда
1) https://thetimeson.ru/2023/07/23/erik-ten-hag-open-to-keeping-mason-greenwood-but-says-manchester-united-bosses-have-final-say/?ysclid=ln4gzaq1w2317048869
2) https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12246373/Man-United-boss-Erik-ten-Hag-reluctant-sell-Mason-Greenwood.html