«МЮ» отменил отстранение Антони. Решение могут изменить в зависимости от хода расследования

Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

«С момента появления первых обвинений в июне сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.



Как работодатель Антони, « » решил, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование. Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий.



Как клуб, мы осуждаем акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, 10 сентября «МЮ» отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. Статистику 23-летнего Антони можно найти здесь.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 30 сентября – против «Кристал Пэлас».

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