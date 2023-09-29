«МЮ» отменил отстранение Антони. Решение могут изменить в зависимости от хода расследования

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

«С момента появления первых обвинений в июне Антони сотрудничал с полицией как в Бразилии, так и в Великобритании, и продолжает это делать.

Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» решил, что он возобновит тренировки в Каррингтоне и будет доступен для участия в матчах, пока полиция будет проводить расследование. Это решение может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития событий.

Как клуб, мы осуждаем акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», – сказано в заявлении клуба.

Напомним, 10 сентября «МЮ» отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. Статистику 23-летнего Антони можно найти здесь.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет 30 сентября – против «Кристал Пэлас».

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24 комментария

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KKKKKKK7
Ну так конечно, это же не Гринвуд, а свой прикормленный трансфер из Аякса)
+49
-19
+30
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Фарид Харисов
Гринвуд и Менди: А ЧЁ ТАК, МОЖНО БЫЛО ЧТО-ЛИ?!
+34
-5
+29
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Отец Абду
У МЮ в этом сезоне больше официальных заявлений, чем побед в АПЛ:)
+33
-9
+24
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GoodHP
Ответ KKKKKKK7
Ну так конечно, это же не Гринвуд, а свой прикормленный трансфер из Аякса)
Что ТенХаг пришел после отстранения Гринвуда, это не важно же
+15
-4
+11
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Cristiano Ronaldo
Клоуны! А как же Гринвуд? Двойные стандарты у руководства, а он между прочим в разы сильнее спинера.
+12
-7
+5
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Pravdorub Victorovich
Несмотря на весь хейт мамкиных экспертов сезон Антоха начал неплохо. Наверное одним из самых старательных в команде был в такой сложный момент. Жду его скорейшего возвращения.
+6
-3
+3
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Бенисио Дель Пьеро
Тен Хаг подключил друзей из Нидерландов
+2
0
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Отец Абду
Ответ KKKKKKK7
Ну так конечно, это же не Гринвуд, а свой прикормленный трансфер из Аякса)
Просто Гринвуда не купили за +100, поэтому это другое:)
+5
-3
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Momos
Единственно правильное решение. Человека нельзя отстранять, пока его вина не будет установлена судом.
+3
-2
+1
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Ложный Латераль
Ответ Отец Абду
У МЮ в этом сезоне больше официальных заявлений, чем побед в АПЛ:)
У них лучший бомбардир Каземиро) Полностью отражает ситуацию в клубе
+1
0
+1
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Ivan Okunev
Аналогии с делом Грини нельщя проводить, там все улики были на лицо, точнее на лице и сразу, дело до суда не дошло, но фемкам поххх. В деле Антони, побои еще доказать надо, что это было три-два года назад. Одна вон решила что у нее получится кусочек отщипнуть а потом резко на весь тырнет прославилась, что ждёт его толи в белье))) ждем вердикта
полиции и суда
+1
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justbored
К вечеру поди заднюю дадут, как возмущенная общественность проснётся.
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ДедаДома.нет
Ответ KKKKKKK7
Ну так конечно, это же не Гринвуд, а свой прикормленный трансфер из Аякса)
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ДедаДома.нет
Ответ KKKKKKK7
7Хаг пусть сначала в лч выйдет в этом сезоне, и хоть один трофей не мусорный по типу кубка лиги заберёт, а потом свои условия всем выставляет Ничего не добился, а просит такого авторитета, будто Пеп приехал. И нет я не болельщик Криро, и в целом болею за Барселону, негатив к нему за то, что он много говорит, подтягивает всех своих за оверпрайс и пилит деньги с сыном:)
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Garikus89
Ответ KKKKKKK7
Ну так конечно, это же не Гринвуд, а свой прикормленный трансфер из Аякса)
Ну ты сравнил) Гринвуда отстранили за реальное преступление, тот факт, что он примирился со своей мадам, не отменяет факта преступления. А бразильца голословно обвинила другая мадам, и пруфов у нее, судя по всему, не оказалось)
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Street Fighter
Ответ KKKKKKK7
Ну так конечно, это же не Гринвуд, а свой прикормленный трансфер из Аякса)
Решение по Гринвуду принял не Тен Хаг, а клуб. А сам тренер наоборот хотел и Мейсона сохранить:

1) https://thetimeson.ru/2023/07/23/erik-ten-hag-open-to-keeping-mason-greenwood-but-says-manchester-united-bosses-have-final-say/?ysclid=ln4gzaq1w2317048869
2) https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12246373/Man-United-boss-Erik-ten-Hag-reluctant-sell-Mason-Greenwood.html
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mr kovalsky
Ответ Фарид Харисов
Гринвуд и Менди: А ЧЁ ТАК, МОЖНО БЫЛО ЧТО-ЛИ?!
Алвес: я возвращаюсь, я буду играть
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Denis Nikitin
Ответ Momos
Единственно правильное решение. Человека нельзя отстранять, пока его вина не будет установлена судом.
Так значит и сизо нужно все позакрывать и людей выпустить?
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