ФАС поддержала возвращение рекламы пива на стадионы после обращения «Зенита» и других клубов к депутату от «Единой России» Романову

Федеральная антимонопольная служба поддержала возвращение рекламы пива на стадионы.

ФАС концептуально поддержала снятие запрета на рекламу пива и пивных напитков на стадионах. Об этом говорится в письме службы в адрес Минфина, с которым ознакомились «Известия». При этом в ФАС уточнили, что действующий запрет можно снять, если власти разрешат продажи слабоалкогольных напитков на арене во время игры.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций после запроса от депутата от «Единой России» Михаила Романова. К нему обратились футбольные клубы, в числе которых был и « », с просьбой посодействовать в решении вопроса.

При этом ФАС не согласится отменить запрет на рекламу пива во время трансляций игр, следует из письма службы. Она напомнила, что сейчас компании могут продвигать свою безалкогольную продукцию на телевидении – значит, потребитель получает общее представление о товарном знаке напитков (он общий для продукции с градусом и без него). Поэтому, как считают в ФАС, в дополнительном продвижении нет смысла, а действующие нормы «позволяют обеспечить необходимый баланс» между поддержанием интереса к бренду и продвижением именно безалкогольной продукции.

Депутат Михаил Романов поддерживает возвращение пива на стадионы. Он подчеркнул, что сейчас на их территории работают рестораны с лицензиями на продажу алкоголя – как крепкого, так и слабого. И те болельщики, которые приобрели билеты в ВИП-ложу, уже имеют доступ к алкоголю.

«Задача – сгладить создавшуюся ситуацию: почему одним можно потреблять алкоголь на трибунах, а другим нет?» – сказал Романов.

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