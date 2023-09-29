ФАС поддержала возвращение рекламы пива на стадионы после обращения «Зенита» и других клубов к депутату от «Единой России» Романову

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес болельщики Государственная дума стадионы Политика алкоголь и спорт Футбол

Федеральная антимонопольная служба поддержала возвращение рекламы пива на стадионы.

ФАС концептуально поддержала снятие запрета на рекламу пива и пивных напитков на стадионах. Об этом говорится в письме службы в адрес Минфина, с которым ознакомились «Известия». При этом в ФАС уточнили, что действующий запрет можно снять, если власти разрешат продажи слабоалкогольных напитков на арене во время игры.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций после запроса от депутата от «Единой России» Михаила Романова. К нему обратились футбольные клубы, в числе которых был и «Зенит», с просьбой посодействовать в решении вопроса.

При этом ФАС не согласится отменить запрет на рекламу пива во время трансляций игр, следует из письма службы. Она напомнила, что сейчас компании могут продвигать свою безалкогольную продукцию на телевидении – значит, потребитель получает общее представление о товарном знаке напитков (он общий для продукции с градусом и без него). Поэтому, как считают в ФАС, в дополнительном продвижении нет смысла, а действующие нормы «позволяют обеспечить необходимый баланс» между поддержанием интереса к бренду и продвижением именно безалкогольной продукции.

Депутат Михаил Романов поддерживает возвращение пива на стадионы. Он подчеркнул, что сейчас на их территории работают рестораны с лицензиями на продажу алкоголя – как крепкого, так и слабого. И те болельщики, которые приобрели билеты в ВИП-ложу, уже имеют доступ к алкоголю.

«Задача – сгладить создавшуюся ситуацию: почему одним можно потреблять алкоголь на трибунах, а другим нет?» – сказал Романов.

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11 комментариев

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Princev
Ну уж если есть реклама букмекеров, то реклама пива- детский лепет.
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6tspey7tb5
Ответ catcher69
к какому депутату обратиться чтобы на стадио можно было водки напиться ???
По водке не знаю, но вот по хмурому можно спокойно к Милонову обращаться.
+3
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+3
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catcher69
к какому депутату обратиться чтобы на стадио можно было водки напиться ???
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-1
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Metalloid
Ну и правильно, надеюсь введут уже нормальное обеспечение болельщиков.
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Dinamik1
Пиво надо вернуть причем дешевое именно для простых болел.А они цену поднимут раз в5-6.
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Pertinax Gandi
И водочку пора вернуть не только ВИПам. Что это за дискриминация?
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viktorpavlov70
Дальше разрешат курение и рекламу сигарет наверное. Разрешить пить пиво на трибунах и разрешить рекламу пива это всё-таки немного разные вещи.
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catcher69
Ответ 6tspey7tb5
По водке не знаю, но вот по хмурому можно спокойно к Милонову обращаться.
бггг)))))))
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