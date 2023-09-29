Мещеряков о «Локо»: «Матч с «Пари НН» может стать переломным. С командами, уступающими в классе, у железнодорожников пока проблемы»
Анатолий Мещеряков высказался в преддверии матча «Локомотива» с «Пари НН».
«Победа «Локомотива» над «Зенитом» очень важная с точки зрения психологии, особенно учитывая, что этот успех был достигнут на поле соперника.
Но, с другой стороны, это всего лишь одна игра, на которую был запредельный настрой. С командами же, уступающими в классе, у «Локо» пока проблемы. Поэтому матч с нижегородцами очень важен.
Он в какой-то степени может стать переломным», – сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива».
Матч 10-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» пройдет 30 сентября.
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