Мещеряков о «Локо»: «Матч с «Пари НН» может стать переломным. С командами, уступающими в классе, у железнодорожников пока проблемы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Пари НН Анатолий Мещеряков Футбол

Анатолий Мещеряков высказался в преддверии матча «Локомотива» с «Пари НН».

«Победа «Локомотива» над «Зенитом» очень важная с точки зрения психологии, особенно учитывая, что этот успех был достигнут на поле соперника.

Но, с другой стороны, это всего лишь одна игра, на которую был запредельный настрой. С командами же, уступающими в классе, у «Локо» пока проблемы. Поэтому матч с нижегородцами очень важен.

Он в какой-то степени может стать переломным», – сказал бывший председатель совета директоров «Локомотива».

Матч 10-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» пройдет 30 сентября.

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1 комментарий

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Артем Гладских
все правильно говорит.
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