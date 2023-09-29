Ивич перед «Рубином»: «В Казани будет непросто. Когда лидируешь, каждый хочет победить тебя»

Владимир Ивич высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Рубином».

«Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше.

Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально. В Казани нам будет непросто», – сказал главный тренер « ».

Матч 10-го тура Мир « » – «Краснодар» пройдет 30 сентября.

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