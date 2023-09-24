«Краснодар» не проигрывает 15 матчей подряд в РПЛ – клубный рекорд

«Краснодар» установил рекорд по серии матчей без поражений.

Команда тренера одержала победу над «Уралом» (2:0) в игре 9-го тура Мир РПЛ.

«Быки» продлили беспроигрышную серию до 15 игр в чемпионате – это новый клубный рекорд.

В прошлый раз « » проигрывал в минувшем сезоне – в апреле «Спартаку» (3:4).

Также команда ни разу не проиграла в 12 домашних матчах в в 2023 году.

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