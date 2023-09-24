«Краснодар» не проигрывает 15 матчей подряд в РПЛ – клубный рекорд

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» установил рекорд по серии матчей без поражений.

Команда тренера Владимира Ивича одержала победу над «Уралом» (2:0) в игре 9-го тура Мир РПЛ.

«Быки» продлили беспроигрышную серию до 15 игр в чемпионате – это новый клубный рекорд.

В прошлый раз «Краснодар» проигрывал в минувшем сезоне – в апреле «Спартаку» (3:4).

Также команда ни разу не проиграла в 12 домашних матчах в РПЛ в 2023 году.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
если "Краснодар" возьмёт золото в этом сезоне, все будут рады!
+84
-2
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
looptop
Хочу чтоб Краснодар выиграл чемпионат, болельщик ЦСКА....
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Быки, конечно, хороши в этом сезоне. Но еще больше радует плотность турнирной таблицы. Пока очень интересный чемпионат
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikitaoos
Ответ Неопознано Неопознано
15 туров не встречались с Зенитом?
Встречались, ничья была весной в Питере - 2:2
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Ну хорошо, потеряли конечно кучу очков, но посмотрим.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skrech
Ответ евГений
Хотелось бы посмотреть на этот Краснодар в еврокубках. Но увы, хозяева Зенита сделали так, что наши команды еще долго не будут играть на европейской арене...
за что заминусовали то?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Молодцы👍👍👍 могли больше забить
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishakmv96
Думаю, если Краснодар возьмёт титул, то все будут рады за них вне зависимости от клубных пристрастий, удачи им!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Краснодар красавцы ! В большей степени бьются не так за деньги , как за Галицкого. Удачи вам парни .
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rvs100
Ответ Неопознано Неопознано
15 туров не встречались с Зенитом?
Зенит показал уровень сегодня. 9 легов а составе, 9 Карл!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Igbin
И это замечательно! Ивич отлично игру выстроил!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Степанов
Ответ Неопознано Неопознано
15 туров не встречались с Зенитом?
С основой Зенита 2 игры в сезоне. Чемпионат можно выиграть оба раза им проиграв
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
Ответ Ебздрогыч
Быки, конечно, хороши в этом сезоне. Но еще больше радует плотность турнирной таблицы. Пока очень интересный чемпионат
Плотность таблицы сама по себе не показатель интересности чемпионата. 16 посредственных команд могут показать удивительную плотность, не переставая быть посредственными.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skrech
Ответ Ебздрогыч
Быки, конечно, хороши в этом сезоне. Но еще больше радует плотность турнирной таблицы. Пока очень интересный чемпионат
плотность скорее показатель падения уровня чемпионата. сильные команды становятся слабее из-за того что нет еврокубков и тяжелее приглашать легионеров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antip2000@pisem.net
Ответ Skrech
за что заминусовали то?
очевидная же ошибка, написано Зенита, а должно быть Украины.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Степанов
Ответ Евгений Кузнецов
если "Краснодар" возьмёт золото в этом сезоне, все будут рады!
Спартак, шёл по такому графику, когда выиграли чемпионство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Любарец
Ответ Неопознано Неопознано
15 туров не встречались с Зенитом?
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Чернышов
Ответ Евгений Любарец
Комментарий удален модератором
долго не мог подобрать определение... а тут шедевр 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rarog
Я конечно понимаю что мой комментарий вызовет скорее всего гнев, тем более я за Зенит болею- но если без пристрастия посмотреть, то поглядите на календарь Краснодара- из 9 туров 3 условно топ соперника- Спартак, Динамо, Локо.
Спартак обыгран в промежуток их спада, Локо не обыгран, Динамо на старте- да, всех результатов Краснодар добивался честно, они клёвая команда- но нужно и признать что календарь у них невероятно удачный, это тоже играет роль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неопознано Неопознано
Ответ Nikitaoos
Встречались, ничья была весной в Питере - 2:2
Спасибо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ Ебздрогыч
Быки, конечно, хороши в этом сезоне. Но еще больше радует плотность турнирной таблицы. Пока очень интересный чемпионат
Хотелось бы посмотреть на этот Краснодар в еврокубках.

Но увы, хозяева Зенита сделали так, что наши команды еще долго не будут играть на европейской арене...
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неопознано Неопознано
15 туров не встречались с Зенитом?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrWillSee
Ответ Ебздрогыч
Быки, конечно, хороши в этом сезоне. Но еще больше радует плотность турнирной таблицы. Пока очень интересный чемпионат
Жаль, что бессмысленный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Topordo
Ответ mishakmv96
Думаю, если Краснодар возьмёт титул, то все будут рады за них вне зависимости от клубных пристрастий, удачи им!
С чего это вдруг?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mishakmv96
Ответ Topordo
С чего это вдруг?
Потому что это самобытный клуб с классным футболом и стадионом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий