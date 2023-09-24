«Краснодар» не проигрывает 15 матчей подряд в РПЛ – клубный рекорд
«Краснодар» установил рекорд по серии матчей без поражений.
Команда тренера Владимира Ивича одержала победу над «Уралом» (2:0) в игре 9-го тура Мир РПЛ.
«Быки» продлили беспроигрышную серию до 15 игр в чемпионате – это новый клубный рекорд.
В прошлый раз «Краснодар» проигрывал в минувшем сезоне – в апреле «Спартаку» (3:4).
Также команда ни разу не проиграла в 12 домашних матчах в РПЛ в 2023 году.
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Спартак обыгран в промежуток их спада, Локо не обыгран, Динамо на старте- да, всех результатов Краснодар добивался честно, они клёвая команда- но нужно и признать что календарь у них невероятно удачный, это тоже играет роль.
Но увы, хозяева Зенита сделали так, что наши команды еще долго не будут играть на европейской арене...