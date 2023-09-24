Владимир Ивич: «Краснодар» заслуживает 1-е место в РПЛ. С «Уралом» мы играли с 1-й и до последней секунды, у него за первые 70 минут даже ударов не было»

Владимир Ивич после игры с «Уралом» заявил, что «Краснодар» лидирует по праву.

– Мы ожидали такой игры от соперника, потому что « » очень организован за линией мяча. Десять игроков находилось за линией мяча, и было тяжело вскрыть соперника так, чтобы выйти в атаку. В первые 45 минут мы играли в хороший футбол, но не было достаточного количества шансов. Мы продвигались до финальной трети и торопились при принятии решения.

– «Краснодар» держал игру под контролем, вел 2:0, и тем не менее соперник создал достаточно моментов, чтобы сравнять счет. Почему?

– Не помню, чтобы «Урал» создавал шансы. У него были подачи после того, как мы забили второй гол, когда были стандарты – подачи были в нашу штрафную. Допустим, создали половину шанса и не реализовали. Я не согласен, что «Урал» создал достаточно шансов.

Команда, которая играла сегодня на поле, – это «Краснодар». С первой секунды и до последней. В первые 65-70 минут у «Урала» не было даже ударов по воротам.

– Девять туров, «Краснодар» на первом месте. Три очка отрыва от второго места, рекордная 15-матчевая беспроигрышная серия. Есть ли теперь повышенное давление на «Краснодар», на вас?

– Вы, журналисты, здесь для того, чтобы считать такую статистику, я не считаю. Мы как мыслим – от игры к игре. Мы заслуживаем данную позицию в турнирной таблице. Не говорю, что нет других хороших клубов, но нашей работой мы заслужили эту позицию. Мы не смотрим в будущее далеко, не смотрим в прошлое и стараемся с каждым днем становиться все лучше.

– «Краснодар» борется за чемпионство?

– Наша цель – бороться за победу в каждой следующей игре, мы именно так мыслим, – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» – с отрывом лидер, «Крылья» вторые. Вот это у нас таблица!

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