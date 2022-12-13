«Ливаковичу еще далеко до Акинфеева. Игорь сильнее». Рахимич о вратарях

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Элвер Рахимич высказался о голкипере сборной Хорватии Доминике Ливаковиче.

— Серия пенальти сборной Хорватии [против Бразилии и Японии] — это какое‑то футбольное чудо. Почему так происходит?

— Дело в психологической устойчивости. Они верят в себя, в свои силы, плюс у них есть мастерство. Ничего сверхъестественного здесь нет.

Ливакович — один из главных героев, он проводит прекрасный чемпионат мира, является одним из лучших вратарей турнира. Хорват и голкипер сборной Марокко будут претендовать на звание лучшего по итогам чемпионата мира.

— С Акинфеевым можешь сравнить хорвата?

— Конечно. Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Акинфеева, – сказал экс-хавбек ЦСКА.

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