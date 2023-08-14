Иско признан лучшим игроком дебютного матча за «Бетис». Экс-хавбек «Реала» более 7 месяцев был без клуба

Иско признан лучшим игроком матча в дебютной игре за «Бетис».

В 1-м туре «Бетис» обыграл « » (2:1). Матч стал для Иско дебютным в составе « ». Испанский полузащитник был выбран лучшим игроком встречи.

Отметим, что до перехода в «Бетис» Иско более 7 месяцев находился в статусе свободного агента. Последним клубом в карьере экс-хавбека « » была « », соглашение с которой было расторгнуто в декабре прошлого года.

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