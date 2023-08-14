Иско признан лучшим игроком дебютного матча за «Бетис». Экс-хавбек «Реала» более 7 месяцев был без клуба

Теги Реал Мадрид Севилья Вильярреал Бетис Ла Лига Иско Футбол

Иско признан лучшим игроком матча в дебютной игре за «Бетис».

В 1-м туре Ла Лиги «Бетис» обыграл «Вильярреал» (2:1). Матч стал для Иско дебютным в составе «Бетиса». Испанский полузащитник был выбран лучшим игроком встречи.

Отметим, что до перехода в «Бетис» Иско более 7 месяцев находился в статусе свободного агента. Последним клубом в карьере экс-хавбека «Реала» была «Севилья», соглашение с которой было расторгнуто в декабре прошлого года.

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12 комментариев

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Astan4o
Божественный игрок который нереализовался даже на 50%
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Извилина Заремы
Интересно, сможет ли он перезапустить карьеру у Пеллегрини?
Сегодня смотрелся очень хорошо, ещё один гол был забит "Бетисом" после его подачи, но отменён из-за офсайда.
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dr. cage
Классно смотрелся.. Очень рад за него..
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Джон Харпер
Ответ Astan4o
Божественный игрок который нереализовался даже на 50%
Полностью с Вами согласен.Шикарный был раньше игрок.Надеюсь карьеру перезапустит.
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Геннадий Чеботарев
искренне буду рад если у него все получится в бетисе.
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Александр Яковлев
Искл конечно был хорош, но не лучше всех играл. Перес и Энрике были лучше.
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JealousOne
Ответ rigobersong
Жаль загубил карьеру, после Малаги надо был в топ клуб переходить:)
14 > 5
11 > 1
8 > 2
)))
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Дмитрий Крутенко
Ответ Извилина Заремы
Интересно, сможет ли он перезапустить карьеру у Пеллегрини? Сегодня смотрелся очень хорошо, ещё один гол был забит "Бетисом" после его подачи, но отменён из-за офсайда.
В первом голе он тоже поучаствовал.
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Извилина Заремы
Ответ Дмитрий Крутенко
В первом голе он тоже поучаствовал.
Да, он был очень хорош, обострять пытался регулярно.
В "Малаге" Пеллегрини он был главной звездой. Посмотрим, сможет ли Инженер повторить трюк, но уже с "Бетисом".
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