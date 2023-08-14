Иско признан лучшим игроком дебютного матча за «Бетис». Экс-хавбек «Реала» более 7 месяцев был без клуба
Иско признан лучшим игроком матча в дебютной игре за «Бетис».
В 1-м туре Ла Лиги «Бетис» обыграл «Вильярреал» (2:1). Матч стал для Иско дебютным в составе «Бетиса». Испанский полузащитник был выбран лучшим игроком встречи.
Отметим, что до перехода в «Бетис» Иско более 7 месяцев находился в статусе свободного агента. Последним клубом в карьере экс-хавбека «Реала» была «Севилья», соглашение с которой было расторгнуто в декабре прошлого года.
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Сегодня смотрелся очень хорошо, ещё один гол был забит "Бетисом" после его подачи, но отменён из-за офсайда.
11 > 1
8 > 2
)))
В "Малаге" Пеллегрини он был главной звездой. Посмотрим, сможет ли Инженер повторить трюк, но уже с "Бетисом".