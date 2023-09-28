Ширер хотел бы поиграть за нынешний «Ман Сити» больше всего: «Успех и голы гарантированы. Посмотрите, какие моменты создают Холанду и какие он не использует»
Алан Ширер назвал «Манчестер Сити» командой, за которую хотел бы поиграть.
У бывшего форварда сборной Англии спросили, в какую команду прошлого или настоящего он бы перешел, находясь на пике карьеры.
«Манчестер Сити» – потому что это голы, голы, голы. Слушайте, голы там просто гарантированы.
Посмотрите на Эрлинга Холанда. Несомненно, он прекрасный футболист, но посмотрите, какие моменты ему создают, какие голы он забивает, какие моменты он не использует – хотя это, конечно, нормальное явление.
Так что я вынужден назвать «Манчестер Сити» – там успех и голы тебе гарантированы», – сказал лучший бомбардир в истории АПЛ в подкасте The Rest is Football.
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