Ширер хотел бы поиграть за нынешний «Ман Сити» больше всего: «Успех и голы гарантированы. Посмотрите, какие моменты создают Холанду и какие он не использует»

Алан Ширер назвал «Манчестер Сити» командой, за которую хотел бы поиграть.

У бывшего форварда сборной Англии спросили, в какую команду прошлого или настоящего он бы перешел, находясь на пике карьеры.

«Манчестер Сити» – потому что это голы, голы, голы. Слушайте, голы там просто гарантированы.

Посмотрите на . Несомненно, он прекрасный футболист, но посмотрите, какие моменты ему создают, какие голы он забивает, какие моменты он не использует – хотя это, конечно, нормальное явление.

Так что я вынужден назвать « » – там успех и голы тебе гарантированы», – сказал лучший бомбардир в истории в подкасте The Rest is Football.

«Думаете, целью был квадрупл?» Пеп не сильно и грустит, что «Сити» сразу устранился из Кубка лиги

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