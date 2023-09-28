Ширер хотел бы поиграть за нынешний «Ман Сити» больше всего: «Успех и голы гарантированы. Посмотрите, какие моменты создают Холанду и какие он не использует»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Эрлинг Холанд Футбол

Алан Ширер назвал «Манчестер Сити» командой, за которую хотел бы поиграть.

У бывшего форварда сборной Англии спросили, в какую команду прошлого или настоящего он бы перешел, находясь на пике карьеры.

«Манчестер Сити» – потому что это голы, голы, голы. Слушайте, голы там просто гарантированы.

Посмотрите на Эрлинга Холанда. Несомненно, он прекрасный футболист, но посмотрите, какие моменты ему создают, какие голы он забивает, какие моменты он не использует – хотя это, конечно, нормальное явление.

Так что я вынужден назвать «Манчестер Сити» – там успех и голы тебе гарантированы», – сказал лучший бомбардир в истории АПЛ в подкасте The Rest is Football.

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7 комментариев

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Spaten
Ширер машина был, напулял бы мама не горюй
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Тренерские конспекты Бормана
Ширер забил около 300 голов в АПЛ, причем реально сильным клубом в карьере был только Блекберн. Если бы он играл тогда за МЮ или сейчас на Сити, голов 500 бы точно забил, а может и больше
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Ronaldinho Gaúcho
Страшно представить, что творил бы дядя Алан в нынешнем Сити...
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QWertY
Почему то Жезус и Агуэро столько не забивали, хотя им тоже создавали дофига моментов. Может дело и в Холанде?
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А. Мостовой
Любой уважающий себя нападающий на месте Холланда уже забил бы 20+ голов. Норвежскому Дзюбе не понять
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Кашшай Чакырович
Да Сити это машина просто, игра настроена так, как швейцарские часики !
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