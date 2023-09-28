«Ман Сити» уничтожает АПЛ и делает феноменальные вещи. «Ливерпулю» нужно просто держаться поближе, а обыграть «горожан» дважды он способен». Мерсон о борьбе за титул

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что у «Ливерпуля» есть шансы побороться за победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» сейчас уничтожает лигу и оказывает огромное давление на всех. То, что он делает, феноменально.

«Ливерпуль» хорошо справляется на данный момент, потому что сейчас надо просто держаться поближе. Надо двигаться вперед от матча к матчу, и не хотелось бы давать «Ман Сити» преимущество.

Главный плюс для «Ливерпуля» – он может позволить себе сыграть вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» в ближайшие две недели , потому что ему в любом случае предстоит еще дважды встретиться с «Ман Сити». И «Ливерпуль» способен его дважды обыграть», – отметил бывший форвард «Арсенала».

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50 комментариев

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llolishe
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Ливерпуль Клоппа минимум дважды набирал количество баллов за сезон сколько хваленный САФ не набирал никогда с МЮшком
+49
-9
+40
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S H A R K
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
МЮ Фергюсона переоценена
+23
-5
+18
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ BillShen
Мерсон, конечно, выдал базу, только у шарлатана полно ресурсов на усиление состава и вряд ли будет большая проблема с комплектом. Ливерпуль в теории может побороться за титул если будет выполнено два условия: - У Сити походу сезона вылетят несколько основных футболистов надолго. - У Ливерпуля наоборот не будет вылетать никто, а молодые по типу Байчетича и Куансы будут играть на уровне игроков основы в традиционном зимнем спаде. - У Пепа будет плохой календарь в ЛЧ, а Ливерпуль чутка подзабьет на Лигу Европы веснойдля сохранения свежести футболистов. А так - Сити - чемпион, тупо за счет набора.
Ох уж этот Клопп которому никого не покупают
+18
-5
+13
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Эксперимент
Ответ BillShen
Мерсон, конечно, выдал базу, только у шарлатана полно ресурсов на усиление состава и вряд ли будет большая проблема с комплектом. Ливерпуль в теории может побороться за титул если будет выполнено два условия: - У Сити походу сезона вылетят несколько основных футболистов надолго. - У Ливерпуля наоборот не будет вылетать никто, а молодые по типу Байчетича и Куансы будут играть на уровне игроков основы в традиционном зимнем спаде. - У Пепа будет плохой календарь в ЛЧ, а Ливерпуль чутка подзабьет на Лигу Европы веснойдля сохранения свежести футболистов. А так - Сити - чемпион, тупо за счет набора.
А сейчас у Сити никто из основных не вылетел?
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alexmixer9
Ответ #SharkTeam
Сити регулярно устраивает разгром ливеру, а этот Мерсон говорит так будто ливер оба матча выиграет. Да когда такое было то вообще?
За последние 8 игр 3 победы 3 поражения, если ещё дальше на пару сезонов копгуть, вообще будет перевес Ливерпуля
Но сити конечно прям регулярно громит Ливерпуль))
Если кто и может играть против этого бешенного Пепа, то это только Клопп
+14
-4
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Waititi
Ливерпуль может как победить так и влететь и тут вам точного прогноза не даст никто.
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llolishe
Ответ Direct free kick
Ливерпуль ждёт очередного юбилея
Ну пока Манчестер Юнайтед летом отпраздновал три юбилея лет без побед в важных турнирах
+7
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Cash_flow
Ответ Сикарио
Спорц чет зачастил с колонкой этого ноунейма.
Это ты ноунейм, а Мерсон знаковый и колоритный игрок для английского футбола.

500+ игр в высших англ дивизионах, 2Х чемпион Англии, обладатель еврокубка с Арсеналом
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ML26
Ответ Денис Ширинов
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К МЮ Ферги было не меньше денег, чем у МС, если учитывать футбольную инфляцию. Да сейчас они тратят на уровне или больше, чем МС, только результатов нет
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S. A.
Ответ Денис Ширинов
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По большому счёту, МЮ Фергюсона не такой мощный, как многие считают. Да, великая команда, доминировали в Англии, но всего 2 ЛЧ за 26 лет его правления
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Сикарио
Спорц чет зачастил с колонкой этого ноунейма.
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Любезный Коссутий
Ответ Artūras Grigas
Шейхи откупятся как и в прошлый раз.
Мансурка откупился от УЕФА, которые почему-то не пошли с апелляцией, но с АПЛ тот же фокус вряд ли удастся провернуть. шансов, что АПЛ дожмет мошенников, намного больше, чем было в случае с УЕФА
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Artūras Grigas
Ответ BillShen
Мерсон, конечно, выдал базу, только у шарлатана полно ресурсов на усиление состава и вряд ли будет большая проблема с комплектом. Ливерпуль в теории может побороться за титул если будет выполнено два условия: - У Сити походу сезона вылетят несколько основных футболистов надолго. - У Ливерпуля наоборот не будет вылетать никто, а молодые по типу Байчетича и Куансы будут играть на уровне игроков основы в традиционном зимнем спаде. - У Пепа будет плохой календарь в ЛЧ, а Ливерпуль чутка подзабьет на Лигу Европы веснойдля сохранения свежести футболистов. А так - Сити - чемпион, тупо за счет набора.
Ты сказал , цитата... если будет выполнено два условия... а написал ТРИ. В таком случае , добавлю главное условие - шейхи не подкупают арбитров! Но это мало вероятно...
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Bunyod Turgunov
Ответ Artūras Grigas
Не Махрез а Марез.
Я написал так как мне удобно. Вы Марезом называете на английском или русском виде а я на французский или арабском виде.
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ДЖИН
Ответ Artūras Grigas
Не Махрез а Марез.
Мдэээ
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Artūras Grigas
Ответ Любезный Коссутий
АПЛ, в ответ, может легко уничтожить Сите, отправив их в нон-лигу, за финансовое мошенничество. процесс уже запущен
Шейхи откупятся как и в прошлый раз.
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QWertY
Ответ S. A.
По большому счёту, МЮ Фергюсона не такой мощный, как многие считают. Да, великая команда, доминировали в Англии, но всего 2 ЛЧ за 26 лет его правления
И взял требл с воспитанниками. Требл это то чего нет у мощных Ливера, Арсенала и Челси за всю их историю😂
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QWertY
Ответ Санжар Уразбаев
Да он был хорош , но сейчас ситуация и обстоятельства другие , хоть ливерпуль и играет в Лиге Европы но они ближе к Сити нежели к как Юнайтед который еле оторвался от Челси )) , да и то что Юнайтед играет в ЛЧ ничего не меняет выиграть Они все равно не смогут про АПЛ молчу
А кто по этому поводу спорит? Я лишь говорю о том, что набор очков ничего не значит, если ты не на первом месте.
Как пример: Сити в прошлом сезоне взял почти все трофеи(в АПЛ набрали 89 очков), а Сити сезона 17/18 со 100 очками в АПЛ вылетел из ЛЧ в четвертьфинале, а в кубке от Уигона в 1/8 финале. По логике лолЛишки получается, что Сити прошлого сезона слабее Сити сезона 17/18)
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S. A.
Ответ S. A.
Всё время стрелки на Арсенал переводит, хотя речь совсем не про него
Нет, не признаю

"Распиаренный" Венгер единственный, кто выиграл АПЛ без поражений, чего же хвалёный Ферги этого не сделал?
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Санжар Уразбаев
Ответ QWertY
МЮ Ферги набирал столько сколько было необходимо для чемпионства. Поэтому Ферги после своего первого чемпионства ниже 3 места никогда не опускался, в отличие от лигаевропейского Клопа, которого ты гнал весь прошлый сезон) Кого и можно сравнивать с великим Фергюсоном так это Пепа, но никак не немецкого лузера)
Да он был хорош , но сейчас ситуация и обстоятельства другие , хоть ливерпуль и играет в Лиге Европы но они ближе к Сити нежели к как Юнайтед который еле оторвался от Челси )) , да и то что Юнайтед играет в ЛЧ ничего не меняет выиграть Они все равно не смогут про АПЛ молчу
0
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QWertY
Ответ llolishe
Ливерпуль Клоппа минимум дважды набирал количество баллов за сезон сколько хваленный САФ не набирал никогда с МЮшком
МЮ Ферги набирал столько сколько было необходимо для чемпионства. Поэтому Ферги после своего первого чемпионства ниже 3 места никогда не опускался, в отличие от лигаевропейского Клопа, которого ты гнал весь прошлый сезон)
Кого и можно сравнивать с великим Фергюсоном так это Пепа, но никак не немецкого лузера)
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Даулет Балыкбаев
смотря на оборону Ливерпуля, очень сложно будет обыграть дважды МС. Конечно надеемся, но нужно быть реалистами. На следующее ТО нужно покупать новых защитников.
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Artūras Grigas
..., потому что сейчас надо просто держать поближе... автор , объясни - что или кого надо держать поближе?
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Bunyod Turgunov
При нынешним виде Сити не большая угроза для Ливерпуля. Ушли Гюндоган и Махрез но их заменили с Доку и Нунешем, при всём уважении к этим двумя новых игрокам они не на одном уровне с ушедшими Гюндоган и Махрезом. Травмирован Де Бруйне и каким он вернётся после травмы дело времени. Так что Ливерпуль в этом сезоне может выиграть АПЛ если не начнут опять поделиться очками с аутсайдерами.
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BillShen
Мерсон, конечно, выдал базу, только у шарлатана полно ресурсов на усиление состава и вряд ли будет большая проблема с комплектом. Ливерпуль в теории может побороться за титул если будет выполнено два условия:
- У Сити походу сезона вылетят несколько основных футболистов надолго.
- У Ливерпуля наоборот не будет вылетать никто, а молодые по типу Байчетича и Куансы будут играть на уровне игроков основы в традиционном зимнем спаде.
- У Пепа будет плохой календарь в ЛЧ, а Ливерпуль чутка подзабьет на Лигу Европы веснойдля сохранения свежести футболистов.
А так - Сити - чемпион, тупо за счет набора.
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