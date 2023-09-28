«Ман Сити» уничтожает АПЛ и делает феноменальные вещи. «Ливерпулю» нужно просто держаться поближе, а обыграть «горожан» дважды он способен». Мерсон о борьбе за титул
Пол Мерсон считает, что у «Ливерпуля» есть шансы побороться за победу в АПЛ.
«Манчестер Сити» сейчас уничтожает лигу и оказывает огромное давление на всех. То, что он делает, феноменально.
«Ливерпуль» хорошо справляется на данный момент, потому что сейчас надо просто держаться поближе. Надо двигаться вперед от матча к матчу, и не хотелось бы давать «Ман Сити» преимущество.
Главный плюс для «Ливерпуля» – он может позволить себе сыграть вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» в ближайшие две недели , потому что ему в любом случае предстоит еще дважды встретиться с «Ман Сити». И «Ливерпуль» способен его дважды обыграть», – отметил бывший форвард «Арсенала».
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Но сити конечно прям регулярно громит Ливерпуль))
Если кто и может играть против этого бешенного Пепа, то это только Клопп
500+ игр в высших англ дивизионах, 2Х чемпион Англии, обладатель еврокубка с Арсеналом
Как пример: Сити в прошлом сезоне взял почти все трофеи(в АПЛ набрали 89 очков), а Сити сезона 17/18 со 100 очками в АПЛ вылетел из ЛЧ в четвертьфинале, а в кубке от Уигона в 1/8 финале. По логике лолЛишки получается, что Сити прошлого сезона слабее Сити сезона 17/18)
"Распиаренный" Венгер единственный, кто выиграл АПЛ без поражений, чего же хвалёный Ферги этого не сделал?
Кого и можно сравнивать с великим Фергюсоном так это Пепа, но никак не немецкого лузера)
- У Сити походу сезона вылетят несколько основных футболистов надолго.
- У Ливерпуля наоборот не будет вылетать никто, а молодые по типу Байчетича и Куансы будут играть на уровне игроков основы в традиционном зимнем спаде.
- У Пепа будет плохой календарь в ЛЧ, а Ливерпуль чутка подзабьет на Лигу Европы веснойдля сохранения свежести футболистов.
А так - Сити - чемпион, тупо за счет набора.