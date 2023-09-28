«Ман Сити» уничтожает АПЛ и делает феноменальные вещи. «Ливерпулю» нужно просто держаться поближе, а обыграть «горожан» дважды он способен». Мерсон о борьбе за титул

Пол Мерсон считает, что у «Ливерпуля» есть шансы побороться за победу в АПЛ.

« » сейчас уничтожает лигу и оказывает огромное давление на всех. То, что он делает, феноменально.

«Ливерпуль» хорошо справляется на данный момент, потому что сейчас надо просто держаться поближе. Надо двигаться вперед от матча к матчу, и не хотелось бы давать «Ман Сити» преимущество.

Главный плюс для « » – он может позволить себе сыграть вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» в ближайшие две недели , потому что ему в любом случае предстоит еще дважды встретиться с «Ман Сити». И «Ливерпуль» способен его дважды обыграть», – отметил бывший форвард «Арсенала».

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