Пеп о вылете из Кубка лиги: «Сити» провел невероятный матч, наша игра в обоих таймах была потрясающей, я доволен. Поздравляю «Ньюкасл»

Пеп Гвардиола доволен игрой «Манчестер Сити», несмотря на поражение.

«Манчестер Сити» уступил « » (0:1) в 3-м раунде Кубка английской лиги.

«Мы провели невероятный матч. После перерыва [«Ньюкасл»] прибавил и был более агрессивен. Они забили гол. В прошлом сезоне мы вылетели от « » и практически отсутствовали, но сегодня все было не так. Поздравляю «Ньюкасл».

Они начали вести себя более агрессивно. Да, это была напряженная игра, и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Наша игра и в первом, и во втором тайме была потрясающей. Но они играли агрессивно, чтобы выиграть матч.

Я доволен нашей игрой – никаких травм и игровое время для Матео [Ковачича] и Джека [Грилиша].

[ ] в самом деле очень хорош. Посмотрим. Идите домой, отдохните, а там посмотрим [что будет в следующих нескольких матчах].

[ ] отыграл блестяще. Это было идеально», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

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