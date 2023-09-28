Пеп о вылете из Кубка лиги: «Сити» провел невероятный матч, наша игра в обоих таймах была потрясающей, я доволен. Поздравляю «Ньюкасл»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Саутгемптон Пеп Гвардиола Кэлвин Филлипс Оскар Бобб Футбол

Пеп Гвардиола доволен игрой «Манчестер Сити», несмотря на поражение.

«Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» (0:1) в 3-м раунде Кубка английской лиги.

«Мы провели невероятный матч. После перерыва [«Ньюкасл»] прибавил и был более агрессивен. Они забили гол. В прошлом сезоне мы вылетели от «Саутгемптона» и практически отсутствовали, но сегодня все было не так. Поздравляю «Ньюкасл».

Они начали вести себя более агрессивно. Да, это была напряженная игра, и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Наша игра и в первом, и во втором тайме была потрясающей. Но они играли агрессивно, чтобы выиграть матч.

Я доволен нашей игрой – никаких травм и игровое время для Матео [Ковачича] и Джека [Грилиша].

[Кэлвин Филлипс] в самом деле очень хорош. Посмотрим. Идите домой, отдохните, а там посмотрим [что будет в следующих нескольких матчах].

[Оскар Бобб] отыграл блестяще. Это было идеально», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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14 комментариев

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Astella Guccio
С уст Пепа это звучит очень издевательски , возможно сами слили. И так матчей хватает по горло.
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Phil
Ответ LaffyTaffy
Ньюкасл просто уничтожил хваленый Сити. Пеп делает хорошую мину, при плохом результате.
они на родном стадионе весь первый тайм мяч не могли понюхать, уничтожили)))
ты ж не смотрел даже матч, зачем пишешь этот злостный комент?
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Эксперимент
Ну если Пепу понравилось, значит все хорошо)
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Brigant
До этого Ньюкасл отгрузил 8 мячей я боялся что не забьют, но Эдди Хау показал хорошую игру !
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Naimjon92
Ответ Phil
Подтекст понятен) ноль смысла продолжать борьбу в этом турнире учитывая все проблемы с травмами + Родри, но по Филипсу не согласен, он был плох, о продвижении мяча и созидании просто ноль, все назад или впоперёк, так и в обороне безобразно, то не успевает, то бьет соперника, Пеп знает лучше любого конечно, но как по мне, то лучше Кову ставить вместо Родри пока.
Филлипс больше разрушитель, а не созидатель , создают другие, свои функции он выполнял на отлично !
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Иван Иванов
Ответ Phil
Подтекст понятен) ноль смысла продолжать борьбу в этом турнире учитывая все проблемы с травмами + Родри, но по Филипсу не согласен, он был плох, о продвижении мяча и созидании просто ноль, все назад или впоперёк, так и в обороне безобразно, то не успевает, то бьет соперника, Пеп знает лучше любого конечно, но как по мне, то лучше Кову ставить вместо Родри пока.
Да ясень пень, что Ковачич будет выходить вместо Родри. Думаю, сегодня именно из-за этого Пеп снял его с игры. Филипс вообще очень слаб, ещё с момента его перехода в Сити.
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Phil
Ответ Naimjon92
Филлипс больше разрушитель, а не созидатель , создают другие, свои функции он выполнял на отлично !
не думаю что в Сити Пеп его брал чисто как разрушителя и такие задачи ставит перед ним, Родри тоже опорник, но сколько дает диагоналей и обостряет игру, и с какими задачами Филипс справился, если через его зону проходили немногочисленные атаки НЮ
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sema mixajlov
Ответ Phil
Подтекст понятен) ноль смысла продолжать борьбу в этом турнире учитывая все проблемы с травмами + Родри, но по Филипсу не согласен, он был плох, о продвижении мяча и созидании просто ноль, все назад или впоперёк, так и в обороне безобразно, то не успевает, то бьет соперника, Пеп знает лучше любого конечно, но как по мне, то лучше Кову ставить вместо Родри пока.
по филипсу не согласен, в первом тайме вырезал отличный пас на бобба, но немного не повезло с завершением
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