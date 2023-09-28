«Ман Сити» проиграл впервые за 9 матчей после поражения от «Арсенала» по пенальти в Суперкубке
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в игровое время в нынешнем сезоне.
Команда Пепа Гвардиолы уступила «Ньюкаслу» (0:1) и покинула Кубок английской лиги.
В последний раз «горожан» обыгрывали 6 августа – это сделал «Арсенал» в матче за Суперкубок Англии. «Канониры» победили по пенальти.
В следующих 8 играх «Ман Сити» одержал победы – в том числе в серии одиннадцатиметровых в матче за Суперкубок Европы.
30 сентября чемпионов Англии ждет встреча с «Вулверхэмптоном» в АПЛ.
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