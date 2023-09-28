«Ман Сити» проиграл впервые за 9 матчей после поражения от «Арсенала» по пенальти в Суперкубке

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в игровое время в нынешнем сезоне.

Команда Пепа Гвардиолы уступила « » (0:1) и покинула английской лиги.

В последний раз «горожан» обыгрывали 6 августа – это сделал «Арсенал» в матче за Суперкубок Англии. «Канониры» победили по пенальти.

В следующих 8 играх « » одержал победы – в том числе в серии одиннадцатиметровых в матче за Суперкубок Европы.

30 сентября чемпионов Англии ждет встреча с «Вулверхэмптоном» в .

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