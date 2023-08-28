Умяров о реакции фанатов на результаты «Спартака»: «Выигрываем 3-4 матча – мы нереальные, проигрываем следом – плохие. Американские горки – а хочется большего спокойствия»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров хочет, чтобы фанаты сдержанно реагировали на результаты «Спартака».

– Мы одержали несколько побед подряд на старте сезона, но после пары неудач эмоциональный фон вокруг команды резко ухудшился.

– Игроки «Спартака» проходят это каждый год. Но никуда не деться от того, что футбол состоит из побед и поражений. У нас добавляется своя специфика: выигрываем три-четыре матча подряд – мы нереальные, проигрываем следом – становимся очень плохими. Получаются настоящие американские горки, а хочется большего спокойствия в реакциях и на то, и на другое.

Первые туров двадцать вообще не имеет смысла говорить о чемпионстве или плохих результатах в сезоне. Никаких секретов нет: нужно стараться побеждать в каждом матче.

– Переломным моментом стала концовка игры с «Уралом».

– Дело не только в концовке этой встречи, но и в том, как складывался весь матч в Екатеринбурге. С нашей стороны все пошло не так, как ожидали, а соперник, наоборот, хорошо вел игру и создавал моменты.

Последующие восемь дней были довольно тяжелыми, потому что постоянно думал: «Как можно было упустить эту победу? Почему мы не закрылись в обороне или не начали тянуть время?»

И подобные мысли были не только у меня – у всей команды. Главный тренер тоже был очень раздосадован. В коллективе нет проблем с коммуникацией, и, конечно, хочется сказать, что мы уже опытная и взрослая команда. Но нам есть в чем прибавлять, в том числе и в вопросе ответственности за результат, – заявил полузащитник.

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22 комментария

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mitos
Хочется спокойствия? Есть клубы в подвале РПЛ. ФНЛ тоже не плохая лига. По мастерству вы там и должны быть. Никто за вас лучше в пас играть не будет.
+8
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lemming
Хочется спокойствия - перейди в Рубин.
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Sinister Kid
Так вы играйте по стабильнее и вопросов к вам не будет.
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Eugene88
Хочешь спокойствия - езжай из Спартака. Кстати, никто не будет против))
+7
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Spymeat
Ответ Алексей Игоревич
Так сказал, будто играет за Крылья Советов или Урал
У него менталитет игрока упомянутых вами клубов
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trav
Ты можешь перейти в Пари НН и будет спокойствие. Если ты играешь в Спартаке, то надо соответствовать и понимать почему спокойствия в таком клубе быть не может
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Алексей Ненахов
Играйте стабильно , ну что за игра с Уралом сами себе напривозили , с Ахматом тоже нет игры , про Зенит вообще молчу
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Сергей48
Какая игра, такой и эмоциональный фон!
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kalc1976@list.ru
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Поменьше бы говорил , может лучше играл бы.
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Наиль нужно играть стабильно без перепадов, тогда никто не станет критиковать!
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Семен Кружкин
ты не понтуйся молод еще или ты с Джикия пример берешь
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Данко Лазович
играйте в футбол, а не истерите))
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Павел Ермаков
Вы сами себе скажите в коллективе способны бороться за первое место или нет.Потом донесите это до руководства и до болельщиков.И не будет давления.
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Евгений Пак
Спокойствия хочется. В Фнл пожалуйста. Приколист. Ты в клубе, который каждый год должен претендовать на самые высокие места. А он про спокойствие. Вы как сборище какое то в последних матчах играете. Вернее вы играете 15-20 минут от силы. Накипело короче.
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Алексей Игоревич
Так сказал, будто играет за Крылья Советов или Урал
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LNR
Хочется большей стабильности в вашей игре, а не блаблабла!
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Честный контроль
Хотел попасть в #####, так и плавай в нем.
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Полосатый Октобус*)
Ответ Павел Ермаков
Вы сами себе скажите в коллективе способны бороться за первое место или нет.Потом донесите это до руководства и до болельщиков.И не будет давления.
Не готовы. Успокоились?
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n3kt0snebess -
плевать должно быть на мнение истеричек.
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