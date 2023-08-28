Умяров о реакции фанатов на результаты «Спартака»: «Выигрываем 3-4 матча – мы нереальные, проигрываем следом – плохие. Американские горки – а хочется большего спокойствия»

Наиль Умяров хочет, чтобы фанаты сдержанно реагировали на результаты «Спартака».

– Мы одержали несколько побед подряд на старте сезона, но после пары неудач эмоциональный фон вокруг команды резко ухудшился.

– Игроки « » проходят это каждый год. Но никуда не деться от того, что футбол состоит из побед и поражений. У нас добавляется своя специфика: выигрываем три-четыре матча подряд – мы нереальные, проигрываем следом – становимся очень плохими. Получаются настоящие американские горки, а хочется большего спокойствия в реакциях и на то, и на другое.

Первые туров двадцать вообще не имеет смысла говорить о чемпионстве или плохих результатах в сезоне. Никаких секретов нет: нужно стараться побеждать в каждом матче.

– Переломным моментом стала концовка игры с « ».

– Дело не только в концовке этой встречи, но и в том, как складывался весь матч в Екатеринбурге. С нашей стороны все пошло не так, как ожидали, а соперник, наоборот, хорошо вел игру и создавал моменты.

Последующие восемь дней были довольно тяжелыми, потому что постоянно думал: «Как можно было упустить эту победу? Почему мы не закрылись в обороне или не начали тянуть время?»

И подобные мысли были не только у меня – у всей команды. Главный тренер тоже был очень раздосадован. В коллективе нет проблем с коммуникацией, и, конечно, хочется сказать, что мы уже опытная и взрослая команда. Но нам есть в чем прибавлять, в том числе и в вопросе ответственности за результат, – заявил полузащитник.

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