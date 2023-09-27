Депутат Свищев о бойкоте матчей с командами России U17: «Сейчас есть время бросаться бравадами, но дойдет ли до действий? Это все игры чиновников»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА МОК Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Александер Чеферин Футбол

Дмитрий Свищев не уверен, что европейские сборные откажутся играть с россиянами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши и Латвии объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией. 

«Как я говорил еще вчера, вся Прибалтика и большинство стран Восточной Европы окажутся на стороне несогласных с решением исполкома УЕФА. Но я уверен, что и Союз европейских футбольных ассоциаций предполагал нечто подобное от этих стран. Воззвания к бойкотам абсолютно не новы, такое было и в отношении того же МОК. Организация, возглавляемая Чеферином, является крайне самодостаточной, и не думаю, что она откатится назад в своем решении, все риски были ими хорошо изучены и оценены.

Я пока сомневаюсь и в том, что эти страны действительно откажутся с нами играть. Сейчас есть время, чтобы разбросаться громкими бравадами, но дойдут ли эти страны до конкретных действий, когда придет время? Да и кому они этим насолят? Своим же молодым ребятам, которые так мечтали о футбольной карьере и отметиться участием в соревнованиях? Считаю это все играми чиновников», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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1 комментарий

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Kit244098
Чинуша о чинушах. Спасибо, поржал))
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