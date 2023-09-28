«Челси» готов продать Кукурелью зимой. Купленный за 62 млн фунтов защитник ни разу не сыграл в этом сезоне АПЛ

Марк Кукурелья может покинуть «Челси» летом.

Лондонский клуб готов рассмотреть предложения о продаже 25-летнего защитника в январе, сообщает ESPN.

Испанец, купленный у «Брайтона» за 62 млн фунтов прошлым летом, не сыграл ни одного матча в этом сезоне . Он дважды выходил на поле в играх Кубка английской лиги.

« » предпочел бы продать Кукурелью, а не отдавать в аренду, чтобы улучшить финансовый баланс после крупных трат на трансферы.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS