«Челси» готов продать Кукурелью зимой. Купленный за 62 млн фунтов защитник ни разу не сыграл в этом сезоне АПЛ
Марк Кукурелья может покинуть «Челси» летом.
Лондонский клуб готов рассмотреть предложения о продаже 25-летнего защитника в январе, сообщает ESPN.
Испанец, купленный у «Брайтона» за 62 млн фунтов прошлым летом, не сыграл ни одного матча в этом сезоне АПЛ. Он дважды выходил на поле в играх Кубка английской лиги.
«Челси» предпочел бы продать Кукурелью, а не отдавать в аренду, чтобы улучшить финансовый баланс после крупных трат на трансферы.
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Берут ХЗ кого …
Он пока ещё действующий владелец.