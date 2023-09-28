«Челси» готов продать Кукурелью зимой. Купленный за 62 млн фунтов защитник ни разу не сыграл в этом сезоне АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Марк Кукурелья Футбол

Марк Кукурелья может покинуть «Челси» летом.

Лондонский клуб готов рассмотреть предложения о продаже 25-летнего защитника в январе, сообщает ESPN.

Испанец, купленный у «Брайтона» за 62 млн фунтов прошлым летом, не сыграл ни одного матча в этом сезоне АПЛ. Он дважды выходил на поле в играх Кубка английской лиги.

«Челси» предпочел бы продать Кукурелью, а не отдавать в аренду, чтобы улучшить финансовый баланс после крупных трат на трансферы.

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45 комментариев

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BL VL
А мне Кукурелья нравился в этом сезоне, он совершил меньше всех ошибок на поле. А что ещё надо?
+52
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Ready2riot
Ответ &_Bishep_&
Не знаю, но у меня какое то странное предубеждение и стереотип, что с такой прической нормально в футбол играть нельзя.
Где-то вголосищю смеётся Пуйоль
+48
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+47
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HellLight
его уже и за 10 млн врядли кто возьмет. да и зарплату такую ему никто не даст. в целом это не нужно и кудрявому кудеснику, у него сегодня контракт почти до конца карьеры с хорошей личкой.
+38
-1
+37
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&_Bishep_&
Не знаю, но у меня какое то странное предубеждение и стереотип, что с такой прической нормально в футбол играть нельзя.
+26
-9
+17
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Kahn01
Ответ HellLight
его уже и за 10 млн врядли кто возьмет. да и зарплату такую ему никто не даст. в целом это не нужно и кудрявому кудеснику, у него сегодня контракт почти до конца карьеры с хорошей личкой.
Для всего остального есть Саудовская Аравия
+8
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+8
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Ноу криминалити
Челси можно предложить обмен на яхту и квартиру Федуна
+8
-1
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nbw8wsx7cp
Ответ &_Bishep_&
Не знаю, но у меня какое то странное предубеждение и стереотип, что с такой прической нормально в футбол играть нельзя.
Пуйоль не согласится
+5
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+4
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S. A.
С самого начала угорал над Челси, что заплатили почти 70 за него
+3
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@rtrblk
🤦‍♂️ Кукурелья - это олицетворение трансферной политики Челси последних лет. Защитник весьма средний и уж точно не для клуба с приставкой топ. Конечно, если Челси к таким себя ещё относит.
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zzzeeerrrooo
Ответ &_Bishep_&
Не знаю, но у меня какое то странное предубеждение и стереотип, что с такой прической нормально в футбол играть нельзя.
Гуллит ?
+2
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Фарид Харисов
Кукурелья выглядит как Пако Алькасер в парике. Играет в защите примерно так же, поэтому слив логичный.
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гилберт
Запятая между цифрами и по рукам.
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&_Bishep_&
Ответ Ready2riot
Где-то вголосищю смеётся Пуйоль
Не, Пуйоль, там чуть по другому...Просто вьющиеся длинные волосы.
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&_Bishep_&
Ответ Вася Пупкин
Любопытно узнать, почему же?
Говорю же, не знаю. Это наверное преломленное представление. Но голова кажется большой и это должно якобы играть.
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Тюменец
Ответ BL VL
А мне Кукурелья нравился в этом сезоне, он совершил меньше всех ошибок на поле. А что ещё надо?
За пару матчей количество ошибок может быть реально небольшим. Но… у Поча странная тенденция игнорировать ресурсы, при плохих результатах.
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_Beast_
Трансферная политика Челси напоминает МЮ
Берут ХЗ кого …
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&_Bishep_&
Ответ Алексей Петров
а как же Вальдерама и Луис Давид?
У колумбийца лак хороший был на голове, а Давид Луис с короткой стрижкой мог бы прибавить на 20-25%
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Zidane 21
Ответ Милош Теодосич
Почему после? Он пока ещё действующий владелец.
после того как Боули купил клуб, имелось ввиду
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гилберт
Ответ Ноу криминалити
Челси можно предложить обмен на яхту и квартиру Федуна
С доплатой.
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Maskulin
Ответ &_Bishep_&
Не знаю, но у меня какое то странное предубеждение и стереотип, что с такой прической нормально в футбол играть нельзя.
Ну Пуйоль как то играл)
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Maskulin
Ответ HellLight
его уже и за 10 млн врядли кто возьмет. да и зарплату такую ему никто не даст. в целом это не нужно и кудрявому кудеснику, у него сегодня контракт почти до конца карьеры с хорошей личкой.
Ну как раз красная цена 10-15
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Гегенпрессинг Рангника
Брайтон купит за 3 ляма потом опять продаст в Челси
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&_Bishep_&
Ответ Balt
Батистута в голос просто...
Совершенно разные прически.
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Утя Ваткин
В Брайтон обратно. Как с Вернером.
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Милош Теодосич
Ответ Zidane 21
после Боули, Челси это не команда, обаный стыд.
Почему после?
Он пока ещё действующий владелец.
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