Сергей Юран: «Буду бороться за чемпионство года через два. Записали? Перепроверьте!»

Сергей Юран намерен бороться за чемпионство в Мир РПЛ в ближайшие годы.

– Пожелания себе?

– Самое главное – здоровья. Будет здоровье – будет все воплощаться в жизнь.

– Вы говорили, в профессиональном плане добиться результата с одним из топ‑клубов…

– Бороться за чемпионство!

– Сколько вы даете себе времени на это? Через сколько планируете достичь?

– Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два.

– То есть через два года Сергей Николаевич Юран с одним из топ‑клубов будет бороться за чемпионство?

– Да! Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово! – заявил тренер « », также работавший в высшем дивизионе России с «Химками» и «Шинником».

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