Сергей Юран: «Буду бороться за чемпионство года через два. Записали? Перепроверьте!»
Сергей Юран намерен бороться за чемпионство в Мир РПЛ в ближайшие годы.
– Пожелания себе?
– Самое главное – здоровья. Будет здоровье – будет все воплощаться в жизнь.
– Вы говорили, в профессиональном плане добиться результата с одним из топ‑клубов…
– Бороться за чемпионство!
– Сколько вы даете себе времени на это? Через сколько планируете достичь?
– Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два.
– То есть через два года Сергей Николаевич Юран с одним из топ‑клубов будет бороться за чемпионство?
– Да! Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово! – заявил тренер «Пари НН», также работавший в высшем дивизионе России с «Химками» и «Шинником».
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