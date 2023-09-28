Сергей Юран: «Буду бороться за чемпионство года через два. Записали? Перепроверьте!»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран намерен бороться за чемпионство в Мир РПЛ в ближайшие годы.

– Пожелания себе?

– Самое главное – здоровья. Будет здоровье – будет все воплощаться в жизнь.

– Вы говорили, в профессиональном плане добиться результата с одним из топ‑клубов…

– Бороться за чемпионство!

– Сколько вы даете себе времени на это? Через сколько планируете достичь?

– Я живу в реальности. Не банально отвечаю. Думаю, года два.

– То есть через два года Сергей Николаевич Юран с одним из топ‑клубов будет бороться за чемпионство?

– Да! Записали? Перепроверьте! Три камеры! Это здорово! – заявил тренер «Пари НН», также работавший в высшем дивизионе России с «Химками» и «Шинником».

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27 комментариев

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Максим Белолипцев
Ну формально все клубы борются за чемпионство, так что это просто уловка
+20
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Bartez1986
Ответ ta-tosha
Этот алконавт реально думает, что он тренер?
ну, справедливости ради, в Химках он хорошо себя показал, а по Нижнему рано выводы делать
+15
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+15
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S. A.
Ответ ta-tosha
Этот алконавт реально думает, что он тренер?
Ну так-то с аутсайдерами он работать умеет
+7
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геннадий Богачев
Юран какую-то медиакоманду хочет возглавить ?
+5
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Balt
Так то и НиНо уже борется за чемпионство. Турнир как называется? Чемпионат! Что как бы подразумевает что участники чемпионата борются друг с другом за право быть чемпоном.
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Камбоджа Иванов
Если бы у Юрана был бюджет Зенита или Спартака, то он был нагибал нашу лигу. Чел поставил Пари игру лучше, чем у ЦСКА, Зенита и Спартака с игроками, которые кратно слабее. Один из самых недооценённых тренеров в России. Может как человек не ахти (и то, не общался, не знаю, уверен, что это не правда), но как специалист даже с командами уровня второго дивизиона чего-то да добивался.
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Кирилл Польский
Во - первых молодец, что ставит цели. Во - вторых, когда в целом уровень лиги падает легко могу представить, что его как минимум позовёт любой из московских клубов. Божовича например звали на повышение, он ничем не хуже. Уж в последнее время точно, как минимум задачи перед своими клубами выполняет. В Химках он вообще королём был (тут скорее его пятый раз туда позовут), НН вполне крепкий сделал. Так что как раз через пару лет ну вообще не удивлюсь его увидеть в 🔝 клубе Москвы. Динамо, Локомотив, или даже Спартак, почему его вдруг не могут позвать?)
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Йохан Чпохан
Ответ ta-tosha
Этот алконавт реально думает, что он тренер?
надо сказать, что не такие уж плохие результаты он показывает.
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Утя Ваткин
Решил в Зоркий вернуться?
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Михаил Опякин
Когда думаешь, что смешнее уже ничего не прочитаешь, появляется Барсик
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ПавелПавел
А Серёжа молодец🤔✌️
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Брэд Либил
Юран уже давно бы тренировал кого-то из наших топов, если б умел вовремя заткнуться. Результаты у него везде отличные были.
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Геннадий Тёкин
Не понял, чемпионом с кем-Химками, Шинником или Пари НН?
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Крыло советов
Сейчас уже скринят, а не записывают)
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Cunningham Obituary
Ответ avcgloronalduMU
ему бы после странных матчей с родиной в отставку подать, пляшут под букмекеров?
просто стыки ничего кроме рекламы 13 и 14 места рпл из себя не представляют
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