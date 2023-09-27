«Пари НН» попросил ЭСК рассмотреть 5 эпизодов матча со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Никита Чернов Евгений Буланов Пари НН Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить судейство в в матче со «Спартаком».

Матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России закончился победой москвичей со счетом 3:0.

В службе коммуникаций РФС сообщили, что нижегородцы попросили ЭСК рассмотреть 5 эпизодов этой игры: на 17‑й минуте матча арбитр Евгений Буланов не назначил пенальти в ворота «Спартака», а также не удалил защитника красно‑белых Никиту Чернова, на 31‑й и 59‑й минутах судья не назначил пенальти, на 48‑й минуте встречи Буланов отменил взятие ворот. Также нижегородский клуб отправил обращения по поводу того, что Буланов засчитал гол «Спартака» на 91‑й минуте матча.

Ранее председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сказал, что клуб попросит ЭСК рассмотреть всего 3 эпизода. 

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43 комментария

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ygcn5c2ty9
через пару дней будет эпизодов 10, они у пари нн размножаются почкованием
+57
-6
+51
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Ivan Petrov
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Уже тур прошел,а эти всё ноют
Хорошо хоть тут болельщиков НН немного,а то как зенитовских вся ветка была бы в их слезах
+28
-8
+20
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fussballer
3 пенальти мало. Надо больше.
+20
-2
+18
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Дмитрий9779
Сейчас судей защищают,ответ будет:все решения судьи верные.
Момент с ударом в подбородок разве что под вопросом,но там мастера наглаз установить силу,степень,угол...удара.
+20
-11
+9
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TFP_Sports
Успокойся Барсик
+9
-2
+7
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Василий Голованев
Ответ Олег Сагайдачный
Грязные очки Спартака.И их много.
Протри свои
+6
0
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Stanislav Orlov
хорошо бы сделать,за каждый эпизод, если ахинея полная, штрафчик
+7
-1
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Василий Голованев
Ответ ЛыСъ
Три магнитофона, три портсигара отечественных ..(с) Но по хорошему, Чернов - однозначно удаление, пенальти и дисква как минимум на 3 матча. Давненько не видел такого откровенного удара кулаком в лицо.
если бы Чернов откровенно ударил кулаком в лицо ,там реанимацией бы не обошлось .
+7
-2
+5
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Caniball
Ответ Дмитрий9779
Сейчас судей защищают,ответ будет:все решения судьи верные. Момент с ударом в подбородок разве что под вопросом,но там мастера наглаз установить силу,степень,угол...удара.
Так и есть. Из всего этого списка только удар в подбородок под вопросом. Все остальные моменты всем понятны и судья верно в них разобрался.
+5
0
+5
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damondiamond
краткое содержание заседания:

игровой момент, нога шла по касательной, игрок сам подставился под локоть, от ворот до ворот - не считается, штанга - лучший друг вратаря
+10
-6
+4
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Ivan Petrov
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Ответ Виталик Украинский
Были основания для назначения трёх (Карл!!!) пенальти + отмененный гол в ворота КБ клуба. Вот для этого и проводятся чаепития с подобными судейками. Костыляй по ногам соперника в полное удовольствие, судьи все равно "не увидят" ибо чай глаза застит.
Вот и болельщики НН из Киева подтянулись
+6
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Данила Данайцев
Ответ Наиль Гайсин
не акцентированный 👊
Как и наступ )
+6
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Василий Голованев
Ответ fussballer
3 пенальти мало. Надо больше.
там ещё просят три магнитофона и три портсигара.
+4
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Наиль Гайсин
Ответ Дмитрий9779
Сейчас судей защищают,ответ будет:все решения судьи верные. Момент с ударом в подбородок разве что под вопросом,но там мастера наглаз установить силу,степень,угол...удара.
не акцентированный 👊
+4
-1
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Wiley Fox
Так не прокатит

Надо писать коллективное письмо с зенитом и цска
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MikGera
Надо уже было сразу оспаривать участие Спартака в этом матче, как они вообще посмели выйти на поле против легендарного Пари НН? Техническое поражение и пожизненное отстранение от кубков и вообще что в Нижний ни ногой больше, а и еще болельщиков Спартака, что посмели на стадион прийти в большем количестве чем свои, выгнать из города
+3
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Василий Голованев
Ответ ЛыСъ
"откровенно" - в контексте - хотел ударить и ударил. А бил исподтишка, понятно, без размаха, что бы судья не увидел.
Просто так не бывает.Если бил, значит за подлость.
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Myach
А гол-то почему отменять?
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Павел 921
я здесь редко, но как ни зайду смотрю некоторые комментарии... злыдней, не болельщиков Спартак, довольно много..
+1
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Дмитрий9779
Сейчас судей защищают,ответ будет:все решения судьи верные. Момент с ударом в подбородок разве что под вопросом,но там мастера наглаз установить силу,степень,угол...удара.
крови нету
+2
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Caerly
Ответ ЛыСъ
Три магнитофона, три портсигара отечественных ..(с) Но по хорошему, Чернов - однозначно удаление, пенальти и дисква как минимум на 3 матча. Давненько не видел такого откровенного удара кулаком в лицо.
Пенальти там быть не может в принципе. Мяч не в игре.
+1
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Роман Комаров
пари да вы обноглели
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Наиль Гайсин
Ответ damondiamond
краткое содержание заседания: игровой момент, нога шла по касательной, игрок сам подставился под локоть, от ворот до ворот - не считается, штанга - лучший друг вратаря
четыре угловых - пенальти!
+1
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Spaten
ЮраНН 💪
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Damir Carlos
Опер кот будут рассматривать?
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