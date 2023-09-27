«Пари НН» попросил ЭСК рассмотреть 5 эпизодов матча со «Спартаком»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить судейство в в матче со «Спартаком».

Матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России закончился победой москвичей со счетом 3:0.

В службе коммуникаций РФС сообщили, что нижегородцы попросили ЭСК рассмотреть 5 эпизодов этой игры: на 17‑й минуте матча арбитр Евгений Буланов не назначил пенальти в ворота « », а также не удалил защитника красно‑белых , на 31‑й и 59‑й минутах судья не назначил пенальти, на 48‑й минуте встречи Буланов отменил взятие ворот. Также нижегородский клуб отправил обращения по поводу того, что Буланов засчитал гол «Спартака» на 91‑й минуте матча.

Ранее председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сказал, что клуб попросит ЭСК рассмотреть всего 3 эпизода.

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