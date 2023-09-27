Алабу из-за травмы заменили в конце 1-го тайма матча с «Лас-Пальмасом». Защитник «Реала» повредил приводящую мышцу

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Лас-Пальмас Давид Алаба Начо Фернандес Антонио Рюдигер Лукас Васкес Здоровье Футбол

Давид Алаба получил травму в конце 1-го тайма матча с «Лас-Пальмасом».

На 39-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги Алаба почувствовал дискомфорт и сел на газон. Как сообщает Marca, защитник «Реала» травмировал приводящую мышцу.

Алаба не смог продолжить игру – вместо него на поле в составе мадридцев вышел Лукас Васкес.

Как отмечает Madrid Xtra, в случае, если Алаба не избежит серьезной травмы, в распоряжении «Реала» останется лишь два центральных защитника – Начо Фернандес и Антонио Рюдигер.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас» (1:0, перерыв).

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15 комментариев

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corazón blanco
Здоровья Давиду! Просто эпидемия травм накрыла Мадрид.
+13
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+7
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Cruel Snake
Это просто жесть. Травма на травме. Всем скорейшего
+14
-8
+6
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VuNePonimaete
Ответ forever 77
5 травм это эпидемия?
8 Карл. у Реала травм больше, чем матчей
+2
0
+2
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Evgen_Hazard
Наконец-то его на банку посадят, не мытьём так катаньем, как говорится
+3
-2
+1
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13ыйРычагЛапорты
Может быть и правда надо было Рамоса на сезон вернуть.
+1
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Шем
Здоровья ему. Возможно многие не согласятся, но по мне из него слабый центральный защитник. Начо лучше смотрится в роли ЦЗ.
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