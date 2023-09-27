Алабу из-за травмы заменили в конце 1-го тайма матча с «Лас-Пальмасом». Защитник «Реала» повредил приводящую мышцу
Давид Алаба получил травму в конце 1-го тайма матча с «Лас-Пальмасом».
На 39-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги Алаба почувствовал дискомфорт и сел на газон. Как сообщает Marca, защитник «Реала» травмировал приводящую мышцу.
Алаба не смог продолжить игру – вместо него на поле в составе мадридцев вышел Лукас Васкес.
Как отмечает Madrid Xtra, в случае, если Алаба не избежит серьезной травмы, в распоряжении «Реала» останется лишь два центральных защитника – Начо Фернандес и Антонио Рюдигер.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас» (1:0, перерыв).
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