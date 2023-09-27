Алабу из-за травмы заменили в конце 1-го тайма матча с «Лас-Пальмасом». Защитник «Реала» повредил приводящую мышцу

Давид Алаба получил травму в конце 1-го тайма матча с «Лас-Пальмасом».

На 39-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги Алаба почувствовал дискомфорт и сел на газон. Как сообщает Marca, защитник « » травмировал приводящую мышцу.

Алаба не смог продолжить игру – вместо него на поле в составе мадридцев вышел .

Как отмечает Madrid Xtra, в случае, если Алаба не избежит серьезной травмы, в распоряжении «Реала» останется лишь два центральных защитника – и .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – « » (1:0, перерыв).

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