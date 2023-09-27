Рюдигер мог повредить колено в игре с «Лас-Пальмасом». Защитник «Реала» хромал на правую ногу, покидая поле

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Лас-Пальмас Давид Алаба Антонио Рюдигер Здоровье Футбол

Антонио Рюдигер получил повреждение в матче с «Лас-Пальмасом».

В 7-м туре «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

По информации журналиста Серхио Киранте, Рюдигер, проведя на поле все 90 минут, покидал газон, хромая на правую ногу. Сообщается, что защитник «Реала» мог повредить колено.

Ранее в матче травму получил Давид Алаба, замененный в конце 1-го тайма из-за дискомфорта в приводящей мышце правой ноги.

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16 комментариев

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Отец Абду
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corazón blanco
Очень жаль, что Мадрид не подписал Рамоса, когда тот был свободным агентом. С такой эпидемией травм вполне мог бы быть одним из лидеров по игровым минутам. Да и как защитник он до сих пор - топ. Даже в таком возрасте.
+11
-5
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Нос в муке
Ответ Отец Абду
Камавинга, готовься!
К клонированию
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Tornado S
Ответ Алексей Даценко
Рамоса надо было брать к себе на сезон ,попылил бы уверенно!неслабее алабы
ты что пишешь??
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corazón blanco
Ответ rigobersong
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Риго, а чем ты принципиально отличаешься от тех, кто смеется над травмами? Да и по логике карма должна преследовать тех людей, кто смеется, а не игроков клуба за который он болеет.
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Дмитрий Комаров
Провал
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Vovka Vovka
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Vovka Vovka
бт
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rigobersong
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VuNePonimaete
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Мне кажется или это Запах Начо на позиции основного ЦЗ?
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ corazón blanco
Очень жаль, что Мадрид не подписал Рамоса, когда тот был свободным агентом. С такой эпидемией травм вполне мог бы быть одним из лидеров по игровым минутам. Да и как защитник он до сих пор - топ. Даже в таком возрасте.
Да тут хоть кого бы подписать . 4 ЦЗ для клуба который готовится играть в трех турнирах весь сезон + суперкубки - это прос о смешно. Тем более учитывая, что один из них "затычка" Начо и вроде как Милитао сломался ещё до закрытия ТО
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Vovka Vovka
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Ответ Алексей Даценко
Рамоса надо было брать к себе на сезон ,попылил бы уверенно!неслабее алабы
прекратите!
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