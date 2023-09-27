Рюдигер мог повредить колено в игре с «Лас-Пальмасом». Защитник «Реала» хромал на правую ногу, покидая поле

Антонио Рюдигер получил повреждение в матче с «Лас-Пальмасом».

В 7-м туре « » обыграл « » со счетом 2:0.

По информации журналиста Серхио Киранте, , проведя на поле все 90 минут, покидал газон, хромая на правую ногу. Сообщается, что защитник «Реала» мог повредить колено.

Ранее в матче травму получил , замененный в конце 1-го тайма из-за дискомфорта в приводящей мышце правой ноги.

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