Генсек РФС о допуске команд U17: «Большое достижение. Будет работать до полного восстановления прав клубов и сборных»

Генсек РФС позитивно оценил допуск молодежных команд до международных турниров.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Важно то, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА.

Понятно, что предстоит очень большая работа, давайте ее продолжать. Это непростая ситуация, и коллеги делают шаги по направлению к нам. Дальше будем нарабатывать до полного восстановления прав , клубов, сборных с точки зрения соревновательной практики», – сообщил .

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