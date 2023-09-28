Генсек РФС о допуске команд U17: «Большое достижение. Будет работать до полного восстановления прав клубов и сборных»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов Р-Спорт Футбол

Генсек РФС позитивно оценил допуск молодежных команд до международных турниров.

Ранее УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Важно то, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА.

Понятно, что предстоит очень большая работа, давайте ее продолжать. Это непростая ситуация, и коллеги делают шаги по направлению к нам. Дальше будем нарабатывать до полного восстановления прав РФС, клубов, сборных с точки зрения соревновательной практики», – сообщил Максим Митрофанов.

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7 комментариев

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Mechel**
Ответ Rio de Janeiro
Самое удивительное, что те маргиналы, которые в это не верят и пишут про "никогда, долгие годы и десятилетия", вот эти же самые люди совсем недавно писали какой армагеддон и окончальный бан ждёт российский хоккей от ИИХФ из-за дела Федотова, о том что будет с РФС из-за футбола в Крыму, о том какой великолепный с кофейком в Ялте будет контрнаступ и что РФ будет вообще не до спорта, до этого же они писали про великий Ленд-Лиз который затмит объемы ВМВ, про то что российская экономика рухнет, Запад перестанет с нами торговать а Россия сама не сможет добывать ресурсы и выпускать оружие Вот этих самых людей очень скоро ждёт очередное тотальное разочарование🤭
Одно словоблудие
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СИ
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Ответ Rio de Janeiro
Самое удивительное, что те маргиналы, которые в это не верят и пишут про "никогда, долгие годы и десятилетия", вот эти же самые люди совсем недавно писали какой армагеддон и окончальный бан ждёт российский хоккей от ИИХФ из-за дела Федотова, о том что будет с РФС из-за футбола в Крыму, о том какой великолепный с кофейком в Ялте будет контрнаступ и что РФ будет вообще не до спорта, до этого же они писали про великий Ленд-Лиз который затмит объемы ВМВ, про то что российская экономика рухнет, Запад перестанет с нами торговать а Россия сама не сможет добывать ресурсы и выпускать оружие Вот этих самых людей очень скоро ждёт очередное тотальное разочарование🤭
А что крымские футбольные Федерации включили в состав рфс?
Набор слов какой то.
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Lanw1
Работать(заносить конверты УЕФА)
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