Марио считает ошибкой возвращение в Бразилию: «Так и не привык снова к жизни и игре там. В России все как-то понятнее, тут я счастлив»
Марио Фернандес назвал ошибкой свое возвращение в Бразилию.
В мае 2022 года защитник, игравший за ЦСКА, приостановил карьеру, но возобновил ее в декабре, когда подписал контракт с «Интернасьоналом», за который так и не сыграл ни одного матча.
– Главная твоя ошибка за последний год?
– Уехать играть в Бразилию. Вспоминаю свой 2011-й: я приехал в Россию и, как бы сложно ни было, максимально адаптировался к новой для себя стране.
А вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. Здесь, в России, все как-то понятнее. Тут я счастлив, – сказал защитник «Зенита».
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Ну что ж, поживём-увидим...