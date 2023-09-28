Марио считает ошибкой возвращение в Бразилию: «Так и не привык снова к жизни и игре там. В России все как-то понятнее, тут я счастлив»

Теги ЦСКА Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес назвал ошибкой свое возвращение в Бразилию.

В мае 2022 года защитник, игравший за ЦСКА, приостановил карьеру, но возобновил ее в декабре, когда подписал контракт с «Интернасьоналом», за который так и не сыграл ни одного матча.

– Главная твоя ошибка за последний год?

– Уехать играть в Бразилию. Вспоминаю свой 2011-й: я приехал в Россию и, как бы сложно ни было, максимально адаптировался к новой для себя стране.

А вернувшись в Бразилию год назад, так и не привык снова к жизни и игре там. Здесь, в России, все как-то понятнее. Тут я счастлив, – сказал защитник «Зенита».

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27 комментариев

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Simplicissimus
Марио Фернанде$
+22
-6
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Zed_patriot
как может быть понятнее, если не знаешь языка? В пятерочке с кассиршами даже не пообщаться
+21
-8
+13
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Oleg Olegov
Ответ Zed_patriot
как может быть понятнее, если не знаешь языка? В пятерочке с кассиршами даже не пообщаться
-Пакет нужен?
-У меня Мешок
+14
-4
+10
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Iomov
Ответ Zed_patriot
как может быть понятнее, если не знаешь языка? В пятерочке с кассиршами даже не пообщаться
Он миллионер. У него есть специально обученные люди, которые покупают продукты, готовят еду, убирают в доме. Ему незачем ходить в Пятёрочку
+4
0
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Ебздрогыч
Там просто столько не платят...
+10
-7
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Матвей Суицидин
Ответ Ебздрогыч
Там просто столько не платят...
платят, но не таким кексам, как Марио, которые даже в основу не могут пробиться
+3
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OldRedWhite
Думать надо башкой русскому человеку прежде , чем ехать на ВНЖ в Бразилию !
+2
0
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Dmitry Orlov
Ответ Zed_patriot
как может быть понятнее, если не знаешь языка? В пятерочке с кассиршами даже не пообщаться
В пятёрочке есть кассы самообслуживания.
+4
-3
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LechK1nG
Ответ Oleg Olegov
-Пакет нужен? -У меня Мешок
Или же так
- Пакет нужен?
- Пакета Нуньес?!
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Алексей Ненахов
Ответ Dmitry Orlov
В пятёрочке есть кассы самообслуживания.
Так там по-русский написано же
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igls54
Россиянин должен жить в России (М.Фернандов)
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BenWade
Через годик снова сбежит
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Хлопочи на Мойке! Радуйся
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Алексей Ильин
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Да пес с тобой )
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Дима Зезуль
В России как то попроще, понятнее, контракты жирнеее. Свои столько ему не заплатят
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Ape1sin
Да, там же никто по-русски не говорит,вообще не понимаю, как можно без языка адаптироваться
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maks44
Да, не все русские могут легко адаптироваться на чужбине.
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Olga.t
Марио опять объясняется в любви, теперь к России.
Ну что ж, поживём-увидим...
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Валерий Анташов
Соскучился по снегу и морозам. )
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Усатый КозлоБык ©
Рябоконь навоз под хвост прячет 🤡👌
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Johnie
Где #опа в тепле, там и счастлив...
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Артем Гладских
типичный марио, а зачем ты уезжал в Бразилию, ты на что то рассчитывал? Странный поступок , а ещё стране переход в зенит.
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Mihail0910
Тут и на маслеце всегда есть какая-никакая икорка
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<CRISTIANO>
Марио, ты уходил героем, а вернулся иудой.
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