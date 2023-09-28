Тренер России U16 о допуске к турнирам УЕФА: «Смотрим с оптимизмом. Ограничения – не самое важное»

Теги сборная России U-17 УЕФА Политика Андрей Аксенов ТАСС Футбол

Тренер сборной России U16 оценил допуск российских команд U17 к турнирам УЕФА.

На этой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Сборные Англии, Украины, Польши и Латвии объявили, что будут бойкотировать матчи с Россией.

«Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение. Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования – это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это все же не самое важное.

На данный момент ждем разъяснений и деталей, не до конца понятно, как именно это произойдет. Но, конечно, мы будем рады, если сможем присоединиться к стартующему розыгрышу чемпионата Европы.

Сейчас у нас запланирован сбор в Беларуси в октябре. Окончательно планы определятся после того, как нас проинформируют о дальнейших шагах», – сказал Андрей Аксенов.

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